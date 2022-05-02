https://ria.ru/20220502/odessa-1786504759.html

Одесса встречает годовщину трагедии с запретом на памятные мероприятия

Одесса встречает годовщину трагедии с запретом на памятные мероприятия - РИА Новости, 02.05.2022

Одесса встречает годовщину трагедии с запретом на памятные мероприятия

В восьмую годовщину трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда действия националистов привели к гибели 48 человек, местные жители не смогут почтить... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T00:16

2022-05-02T00:16

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В восьмую годовщину трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда действия националистов привели к гибели 48 человек, местные жители не смогут почтить память жертв, поскольку власти города вводят "затяжной" комендантский час.Спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук ранее заявил, что на территории Одессы введут "затяжной" комендантский час, он продлится с вечера 1 мая до 5.00 3 мая. В предыдущие годы в годовщину событий в Одессе проходили памятные мероприятия: жители города несли к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы, венки и лампадки.Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.Ранее президент Владимир Путин заявил в обращении к россиянам, что Москва сделает все, чтобы наказать тех, кто зверски убил участников акции в Одессе."Это чудовищное преступление до сих пор не раскрыто, не расследовано. Киев и западные страны закрывают на него глаза, как и на неонацизм, разрастающийся на Украине, словно раковая опухоль. Мы никогда не забудем этого ужасного преступления. Будем добиваться установления и наказания всех тех, кто был к нему причастен", - написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220501/odessa2may-1786142820.html

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