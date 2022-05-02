https://ria.ru/20220502/obstrel-1786569939.html
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 02.05.2022
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска в 18.00 (время совпадает с мск) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T18:24
2022-05-02T18:24
2022-05-02T18:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 (время совпадает с мск) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Горловки украинскими войсками