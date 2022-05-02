02:53 02.05.2022 (обновлено: 05:11 02.05.2022)
Россия на Украине борется с нацистами, заявил президент Никарагуа
Президент Никарагуа Ортега: Россия на Украине против нацистов, которых поддерживают США
© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега. Архивное фото
МАНАГУА, 2 мая - РИА Новости. Россия борется против нацистов на Украине, которые находятся у власти после жестокого переворота 2014 года, напоминающего попытки смены власти в Никарагуа и Венесуэле, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега.
"Мир сотрясает война, и мы не собираемся закрывать на нее глаза. В ней сражается Россия, борется за свою безопасность против нацистов, которые правят и убивают на Украине после переворота 2014 года. Он был жестоким — доступна архивная хроника террористических актов, которые практиковались как в Венесуэле, так и в Никарагуа", - сказал Ортега в ходе празднования дня трудящихся в Никарагуа.
Политик в связи с днем труда напомнил, что именно Россия впервые в истории человечества привела к власти рабочих и крестьян и "в решающей битве за человечество победила нацизм".
Говоря об Украине, Ортега подверг критике поддержку CША и Европой киевского режима, практикующего с момента переворота террористические акции.
"Они из одной школы — убийства, поджоги. Сожгли Дом профсоюзов (в Одессе - ред.), где рабочие сопротивлялись фашистам, потому что они были против государственного переворота. Логично, что они со своими камнями и палками укрылись (в здании). И что сделали фашисты? Сожгли более 40 рабочих, убили, и всё это - при благословении, поощрении, сговоре, ресурсах североамериканского и европейского империализма, все они объединились, чтобы спровоцировать этот государственный переворот", - добавил Ортега.
После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.