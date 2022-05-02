https://ria.ru/20220502/nato-1786585983.html

Финляндия примет решение о членстве в НАТО не ранее 16 мая

Финляндия примет решение о членстве в НАТО не ранее 16 мая - РИА Новости, 02.05.2022

Финляндия примет решение о членстве в НАТО не ранее 16 мая

Парламент Финляндии может принять решение о возможном вступлении страны в НАТО не ранее 16 мая, сообщил спикер Матти Ванханен. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T21:29

2022-05-02T21:29

2022-05-02T21:29

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швеция

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саули ниинисте

йенс столтенберг

санна марин

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 мая - РИА Новости. Парламент Финляндии может принять решение о возможном вступлении страны в НАТО не ранее 16 мая, сообщил спикер Матти Ванханен."Возможно, наиболее естественным временем будет понедельник (16 мая)", - приводит газета Helsingin Sanomat цитату Ванханена.По его словам точная дата голосования зависит от прохождения дебатов по этому вопросу и от того, какое время они займут у депутатов.Ранее президент страны Саули Ниинистё сообщил газете Ilta-Sanomat, что планирует объявить свою позицию по вопросу членства в НАТО 12 мая.Правящая Социал-демократическая партия под руководством премьер-министра Санны Марин изложит свою позицию по этому вопросу 14 мая.По данным издания на 28 апреля, 119 членов парламента (всего 200 депутатов) Финляндии выступают за членство страны в Североатлантическом альянсе, 11 против, 29 не определились, у 41 депутата позиция неизвестна.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220501/nato-1786497152.html

https://ria.ru/20220502/nato-1786581212.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, финляндия, швеция, нато, россия, саули ниинисте, йенс столтенберг, санна марин