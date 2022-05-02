https://ria.ru/20220502/kultura-1786557395.html

Президент Италии предостерег от негативного отношения к русской культуре

Президент Италии предостерег от негативного отношения к русской культуре - РИА Новости, 02.05.2022

Президент Италии предостерег от негативного отношения к русской культуре

Президент Италии Серджо Маттарелла предостерег от распространения негативного отношения к России, возникшего в результате военной операции на Украине, на... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T16:24

2022-05-02T16:24

2022-05-02T17:56

культура

италия

украина

россия

культура

серджо маттарелла

санкции

новости культуры

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РИМ, 2 мая – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла предостерег от распространения негативного отношения к России, возникшего в результате военной операции на Украине, на русскую культуру, которая много дала для мировой цивилизации.По мнению Маттареллы, последние события на Украине не могут "поставить под сомнение духовные и культурные связи, которые на протяжении веков прочно переплелись в мире культуры Европы"."Должное возмущение и осуждение, конечно, не могут относиться к культуре, к великим духовным силам прошлого и их трудам, которые так много дали цивилизации всего мира. Это было бы тяжело и контрпродуктивно для нашей Италии и нашей Европы", - отметил президент.

https://ria.ru/20220501/kultura-1786358152.html

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Ольга Фомченкова

италия, украина, россия, культура, серджо маттарелла, санкции, новости культуры