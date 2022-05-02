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Президент Италии предостерег от негативного отношения к русской культуре - РИА Новости, 02.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220502/kultura-1786557395.html
Президент Италии предостерег от негативного отношения к русской культуре
Президент Италии предостерег от негативного отношения к русской культуре - РИА Новости, 02.05.2022
Президент Италии предостерег от негативного отношения к русской культуре
Президент Италии Серджо Маттарелла предостерег от распространения негативного отношения к России, возникшего в результате военной операции на Украине, на... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:24
2022-05-02T17:56
культура
италия
украина
россия
культура
серджо маттарелла
санкции
новости культуры
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РИМ, 2 мая – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла предостерег от распространения негативного отношения к России, возникшего в результате военной операции на Украине, на русскую культуру, которая много дала для мировой цивилизации.По мнению Маттареллы, последние события на Украине не могут "поставить под сомнение духовные и культурные связи, которые на протяжении веков прочно переплелись в мире культуры Европы"."Должное возмущение и осуждение, конечно, не могут относиться к культуре, к великим духовным силам прошлого и их трудам, которые так много дали цивилизации всего мира. Это было бы тяжело и контрпродуктивно для нашей Италии и нашей Европы", - отметил президент.
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италия, украина, россия, культура, серджо маттарелла, санкции, новости культуры
16:24 02.05.2022 (обновлено: 17:56 02.05.2022)
 
Президент Италии предостерег от негативного отношения к русской культуре

Президент Италии Маттарелла предостерег от негативного отношения к русской культуре

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Италии Серджо Маттарелла
Президент Италии Серджо Маттарелла - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Италии Серджо Маттарелла. Архивное фото
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РИМ, 2 мая – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла предостерег от распространения негативного отношения к России, возникшего в результате военной операции на Украине, на русскую культуру, которая много дала для мировой цивилизации.
"Культура не останавливается. Даже перед лицом войны. Культура объединяет. Она преодолевает границы… и имеет фундаментальное значение для воссоздания условий мира", - заявил в понедельник глава итальянского государства, выступая на церемонии по случаю выдвижения кандидатов на национальную кинопремию "Давид ди Донателло".
По мнению Маттареллы, последние события на Украине не могут "поставить под сомнение духовные и культурные связи, которые на протяжении веков прочно переплелись в мире культуры Европы".
"Должное возмущение и осуждение, конечно, не могут относиться к культуре, к великим духовным силам прошлого и их трудам, которые так много дали цивилизации всего мира. Это было бы тяжело и контрпродуктивно для нашей Италии и нашей Европы", - отметил президент.
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