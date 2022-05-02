16:24 02.05.2022 (обновлено: 17:56 02.05.2022)
Президент Италии предостерег от негативного отношения к русской культуре
Президент Италии Маттарелла предостерег от негативного отношения к русской культуре
Президент Италии Серджо Маттарелла. Архивное фото
РИМ, 2 мая – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла предостерег от распространения негативного отношения к России, возникшего в результате военной операции на Украине, на русскую культуру, которая много дала для мировой цивилизации.
"Культура не останавливается. Даже перед лицом войны. Культура объединяет. Она преодолевает границы… и имеет фундаментальное значение для воссоздания условий мира", - заявил в понедельник глава итальянского государства, выступая на церемонии по случаю выдвижения кандидатов на национальную кинопремию "Давид ди Донателло".
По мнению Маттареллы, последние события на Украине не могут "поставить под сомнение духовные и культурные связи, которые на протяжении веков прочно переплелись в мире культуры Европы".
"Должное возмущение и осуждение, конечно, не могут относиться к культуре, к великим духовным силам прошлого и их трудам, которые так много дали цивилизации всего мира. Это было бы тяжело и контрпродуктивно для нашей Италии и нашей Европы", - отметил президент.
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