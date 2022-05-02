https://ria.ru/20220502/krizis-1786559524.html

Европе грозит огромный энергетический кризис, заявили в Греции

Европе грозит огромный энергетический кризис, заявили в Греции - РИА Новости, 02.05.2022

Европе грозит огромный энергетический кризис, заявили в Греции

Европе угрожает огромный энергетический кризис в связи с конфликтом на Украине, заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас, прибывший на РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T16:45

2022-05-02T16:45

2022-05-02T16:45

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АФИНЫ, 2 мая – РИА Новости. Европе угрожает огромный энергетический кризис в связи с конфликтом на Украине, заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас, прибывший на внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе.Ранее Скрекас говорил, что Греция поднимет вопрос о способе оплаты российского газа "Газпрому" в Евросоюзе на совете министров энергетики. Россия покрывает до 45% потребностей Греции в газе, а в некоторые периоды времени и до 55%."Огромный энергетический кризис угрожает всей Европе. Сегодня на совете министров энергетики я передам послание греческого правительства и премьер-министра Кириакоса Мицотакиса о солидарности с украинским народом, об обеспечении достаточности снабжения Европы природным газом, а также о необходимости принять коллективные меры по поддержке домохозяйств, особенно наиболее уязвимых, а также мелких и средних предприятий в связи с огромным ростом цен на энергию", - сказал Скрекас.Он не ответил на вопрос журналистов, поддержит ли Греция эмбарго на поставки нефти из России.Премьер Мицотакис провел в минувшую среду совещание по энергетике после решений "Газпрома" полностью приостановить поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты. После совещания пресс-служба премьера заверяла, что энергетических ресурсов достаточно, перебоев с поставками в страну не ожидается, а следующие выплаты "Газпрому" будут произведены в третьей декаде мая. В субботу, 30 апреля, Мицотакис заявил, что Европа должна осторожно относиться к санкциям против России, чтобы они не повредили странам ЕС больше, чем РФ, поскольку европейская экономика в одночасье не может полностью отказаться от российского природного газа.Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, указывал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.

https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786382557.html

https://ria.ru/20220501/germaniya-1786419451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, в мире, евросоюз, греция, россия, европа, газпром, pgnig, кириакос мицотакис, дмитрий биричевский, александр новак