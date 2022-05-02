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Европе грозит огромный энергетический кризис, заявили в Греции - РИА Новости, 02.05.2022
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Европе грозит огромный энергетический кризис, заявили в Греции
Европе грозит огромный энергетический кризис, заявили в Греции - РИА Новости, 02.05.2022
Европе грозит огромный энергетический кризис, заявили в Греции
Европе угрожает огромный энергетический кризис в связи с конфликтом на Украине, заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас, прибывший на РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:45
2022-05-02T16:45
экономика
в мире
евросоюз
греция
россия
европа
газпром
pgnig
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АФИНЫ, 2 мая – РИА Новости. Европе угрожает огромный энергетический кризис в связи с конфликтом на Украине, заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас, прибывший на внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе.Ранее Скрекас говорил, что Греция поднимет вопрос о способе оплаты российского газа "Газпрому" в Евросоюзе на совете министров энергетики. Россия покрывает до 45% потребностей Греции в газе, а в некоторые периоды времени и до 55%."Огромный энергетический кризис угрожает всей Европе. Сегодня на совете министров энергетики я передам послание греческого правительства и премьер-министра Кириакоса Мицотакиса о солидарности с украинским народом, об обеспечении достаточности снабжения Европы природным газом, а также о необходимости принять коллективные меры по поддержке домохозяйств, особенно наиболее уязвимых, а также мелких и средних предприятий в связи с огромным ростом цен на энергию", - сказал Скрекас.Он не ответил на вопрос журналистов, поддержит ли Греция эмбарго на поставки нефти из России.Премьер Мицотакис провел в минувшую среду совещание по энергетике после решений "Газпрома" полностью приостановить поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты. После совещания пресс-служба премьера заверяла, что энергетических ресурсов достаточно, перебоев с поставками в страну не ожидается, а следующие выплаты "Газпрому" будут произведены в третьей декаде мая. В субботу, 30 апреля, Мицотакис заявил, что Европа должна осторожно относиться к санкциям против России, чтобы они не повредили странам ЕС больше, чем РФ, поскольку европейская экономика в одночасье не может полностью отказаться от российского природного газа.Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, указывал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.
https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786382557.html
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экономика, в мире, евросоюз, греция, россия, европа, газпром, pgnig, кириакос мицотакис, дмитрий биричевский, александр новак
16:45 02.05.2022
 
Европе грозит огромный энергетический кризис, заявили в Греции

Министр энергетики Греции считает, что Европе грозит огромный энергетический кризис

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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АФИНЫ, 2 мая – РИА Новости. Европе угрожает огромный энергетический кризис в связи с конфликтом на Украине, заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас, прибывший на внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе.
Ранее Скрекас говорил, что Греция поднимет вопрос о способе оплаты российского газа "Газпрому" в Евросоюзе на совете министров энергетики. Россия покрывает до 45% потребностей Греции в газе, а в некоторые периоды времени и до 55%.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 19:57
Санкции могут нанести ЕС вреда больше, чем России, считает премьер Греции
"Огромный энергетический кризис угрожает всей Европе. Сегодня на совете министров энергетики я передам послание греческого правительства и премьер-министра Кириакоса Мицотакиса о солидарности с украинским народом, об обеспечении достаточности снабжения Европы природным газом, а также о необходимости принять коллективные меры по поддержке домохозяйств, особенно наиболее уязвимых, а также мелких и средних предприятий в связи с огромным ростом цен на энергию", - сказал Скрекас.
Он не ответил на вопрос журналистов, поддержит ли Греция эмбарго на поставки нефти из России.
Премьер Мицотакис провел в минувшую среду совещание по энергетике после решений "Газпрома" полностью приостановить поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты. После совещания пресс-служба премьера заверяла, что энергетических ресурсов достаточно, перебоев с поставками в страну не ожидается, а следующие выплаты "Газпрому" будут произведены в третьей декаде мая. В субботу, 30 апреля, Мицотакис заявил, что Европа должна осторожно относиться к санкциям против России, чтобы они не повредили странам ЕС больше, чем РФ, поскольку европейская экономика в одночасье не может полностью отказаться от российского природного газа.
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 08:55
Берлин поддержал планы ЕС по эмбарго на импорт нефти из России
Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, указывал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.
 
ЭкономикаВ миреЕвросоюзГрецияРоссияЕвропаГазпромPGNiGКириакос МицотакисДмитрий БиричевскийАлександр Новак
 
 
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