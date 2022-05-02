Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске изобразили украинскую бабушку, не отдавшую флаг СССР за еду - РИА Новости, 02.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220502/krasnoyarsk-1786586249.html
В Красноярске изобразили украинскую бабушку, не отдавшую флаг СССР за еду
В Красноярске изобразили украинскую бабушку, не отдавшую флаг СССР за еду - РИА Новости, 02.05.2022
В Красноярске изобразили украинскую бабушку, не отдавшую флаг СССР за еду
Баннер с изображением украинской бабушки, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных, в понедельник появилось в Красноярске на... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T21:30
2022-05-02T21:30
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783528181_454:91:2919:1477_1920x0_80_0_0_2c9414b3d3e3337d2bc6d80c3400fa7b.jpg
КРАСНОЯРСК, 2 мая – РИА Новости. Баннер с изображением украинской бабушки, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных, в понедельник появилось в Красноярске на фасаде здания регионального главка МВД.На баннере изображена бабушка с красным флагом, которая отбрасывает тень в виде скульптуры "Родина-мать зовет". Позади изображен огненный знак "Z". Появление банера вызвало интерес у красноярцев – они начали распространять фотографии в социальных сетях. Местные СМИ также написали о размещении баннера.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/sakhalin-1786507715.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783528181_551:0:2568:1513_1920x0_80_0_0_9a399da2c1306787d170faa076465494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
21:30 02.05.2022
 
В Красноярске изобразили украинскую бабушку, не отдавшую флаг СССР за еду

В Красноярске на фасаде главка МВД появился баннер с изображением украинской бабушки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСоветский флаг
Советский флаг - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Советский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 мая – РИА Новости. Баннер с изображением украинской бабушки, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных, в понедельник появилось в Красноярске на фасаде здания регионального главка МВД.
На баннере изображена бабушка с красным флагом, которая отбрасывает тень в виде скульптуры "Родина-мать зовет". Позади изображен огненный знак "Z". Появление банера вызвало интерес у красноярцев – они начали распространять фотографии в социальных сетях. Местные СМИ также написали о размещении баннера.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Стрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом появился на Сахалине
Вчера, 02:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Сахалине появился стрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала