https://ria.ru/20220502/krasnoyarsk-1786586249.html

В Красноярске изобразили украинскую бабушку, не отдавшую флаг СССР за еду

В Красноярске изобразили украинскую бабушку, не отдавшую флаг СССР за еду - РИА Новости, 02.05.2022

В Красноярске изобразили украинскую бабушку, не отдавшую флаг СССР за еду

Баннер с изображением украинской бабушки, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных, в понедельник появилось в Красноярске на... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T21:30

2022-05-02T21:30

2022-05-02T21:30

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КРАСНОЯРСК, 2 мая – РИА Новости. Баннер с изображением украинской бабушки, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных, в понедельник появилось в Красноярске на фасаде здания регионального главка МВД.На баннере изображена бабушка с красным флагом, которая отбрасывает тень в виде скульптуры "Родина-мать зовет". Позади изображен огненный знак "Z". Появление банера вызвало интерес у красноярцев – они начали распространять фотографии в социальных сетях. Местные СМИ также написали о размещении баннера.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/sakhalin-1786507715.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс