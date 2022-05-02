Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом - РИА Новости, 02.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220502/koronavirus-1786531925.html
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом - РИА Новости, 02.05.2022
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Коронавирус в Московской области за прошедшие сутки выявили у 173 человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T12:14
2022-05-02T12:14
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570710693_0:209:3245:2034_1920x0_80_0_0_9f6aae4cd68836fd7ec2cc584083d5b2.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Коронавирус в Московской области за прошедшие сутки выявили у 173 человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за этот период скончались двое человек.Днем ранее число новых случаев коронавируса в регионе составляло 307.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570710693_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_16fac268179682401f8d921d2d128119.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19
12:14 02.05.2022
 
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом

В Подмосковье за сутки выявили 173 новых случая COVID-19

© РИА Новости / Алексей ФилипповАвтомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Коронавирус в Московской области за прошедшие сутки выявили у 173 человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за этот период скончались двое человек.
Днем ранее число новых случаев коронавируса в регионе составляло 307.
Очередь на тестирование в Шанхае, 17 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:00Наука
Еще более заразен. Чем грозит новая волна коронавируса
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала