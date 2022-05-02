https://ria.ru/20220502/koronavirus-1786531925.html
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом - РИА Новости, 02.05.2022
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Коронавирус в Московской области за прошедшие сутки выявили у 173 человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T12:14
2022-05-02T12:14
2022-05-02T12:14
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Коронавирус в Московской области за прошедшие сутки выявили у 173 человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за этот период скончались двое человек.Днем ранее число новых случаев коронавируса в регионе составляло 307.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 173 новых случая COVID-19