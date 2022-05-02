https://ria.ru/20220502/koronavirus-1786531925.html

В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом - РИА Новости, 02.05.2022

В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом

Коронавирус в Московской области за прошедшие сутки выявили у 173 человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T12:14

2022-05-02T12:14

2022-05-02T12:14

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Коронавирус в Московской области за прошедшие сутки выявили у 173 человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за этот период скончались двое человек.Днем ранее число новых случаев коронавируса в регионе составляло 307.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19