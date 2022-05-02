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Инфекционист: после праздников возможно повышение заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 02.05.2022
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Инфекционист: после праздников возможно повышение заболеваемости COVID-19
Инфекционист: после праздников возможно повышение заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 02.05.2022
Инфекционист: после праздников возможно повышение заболеваемости COVID-19
Некоторое повышение заболеваемости коронавирусом возможно после майских праздников в Москве, но большим оно не будет, заявил РИА Новости врач-инфекционист... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T03:34
2022-05-02T03:34
распространение коронавируса
общество
михаил мурашко
москва
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Некоторое повышение заболеваемости коронавирусом возможно после майских праздников в Москве, но большим оно не будет, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."Некоторое повышение возможно... Даже Минздрав предупреждал, что возможен подъем, но я не думаю, что он будет большой. Надо сказать, что сейчас меньше народу стало ездить за рубеж по понятным причинам, все-таки у китайцев повышение резкое произошло после Олимпиады, когда, несмотря на проводимые мероприятия, тем не менее, начался подъем, а это связано с миграцией населения", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, ожидается ли подъем заболеваемости в Москве после майских праздников.При этом он отметил, что внутренняя миграция в стране тоже невысока, и, по его мнению, никакого значительного влияния не окажет.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что риски новой волны коронавируса в РФ существуют, поэтому к ней идет подготовка.
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общество, михаил мурашко, москва, россия, коронавирус covid-19
03:34 02.05.2022
 
Инфекционист: после праздников возможно повышение заболеваемости COVID-19

Инфекционист Малышев: в Москве после праздников возможно повышение заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРабота ковид-госпиталя
Работа ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Некоторое повышение заболеваемости коронавирусом возможно после майских праздников в Москве, но большим оно не будет, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
"Некоторое повышение возможно... Даже Минздрав предупреждал, что возможен подъем, но я не думаю, что он будет большой. Надо сказать, что сейчас меньше народу стало ездить за рубеж по понятным причинам, все-таки у китайцев повышение резкое произошло после Олимпиады, когда, несмотря на проводимые мероприятия, тем не менее, начался подъем, а это связано с миграцией населения", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, ожидается ли подъем заболеваемости в Москве после майских праздников.
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При этом он отметил, что внутренняя миграция в стране тоже невысока, и, по его мнению, никакого значительного влияния не окажет.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что риски новой волны коронавируса в РФ существуют, поэтому к ней идет подготовка.
 
Распространение коронавирусаОбществоМихаил МурашкоМоскваРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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