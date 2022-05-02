07:12 02.05.2022 (обновлено: 07:13 02.05.2022)
ЛДПР попросит рассекретить архивы об украинских коллаборационистах
ЛДПР попросит Минобороны рассекретить архивы об украинских коллаборационистах в годы войны
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. ЛДПР намерена призвать Минобороны России рассекретить архивы об украинских коллаборационистах в годы Второй мировой войны, в партии убеждены, что среди современных политических деятелей в Киеве немало их потомков, заявил РИА Новости врио главы фракции Леонид Слуцкий.
Ранее в Верховную раду внесли законопроект о выходе Украины из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне.
"Его принятие - а это лишь дело времени - откроет прямой путь к уничтожению памятников воинам-освободителям на территориях, подконтрольных нынешнему киевскому режиму. ЛДПР намерена обратиться в Минобороны России с призывом рассекретить все архивы об украинских коллаборационистах в годы Второй мировой войны, а также об участниках национал-террористического подполья, действовавшего на территории Западной Украины до середины 1950-х годов. Мы убеждены, что среди этих данных окажется немало имен прямых предков нынешних руководителей Украины", - заявил Слуцкий.
По его словам, такие украинские политики сегодня продолжают дело своих "дедов-нацистов, ведя геноцид русскоязычных жителей Донбасса и возводя в культ русофобию и ненависть ко всему русскому".
"Неонацисткая украинская хунта давно ведет преступную линию на реабилитацию пособников гитлеровской Германии и истребление исторической памяти о роли советского солдата в победе над фашизмом. И дело здесь не только в стремлении выслужиться перед своими западными кураторами, но и, вполне возможно, в "родовой памяти" последователей Бандеры и Шухевича", - считает Слуцкий.
Соглашение об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой отечественной войне было подписано в 2011 году. Оно, в частности, предусматривает, что его участники обеспечивают защиту и сохранение воинских захоронений и воинских памятников, расположенных на территориях их стран, предпринимают меры для недопущения и пресечения случаев вандализма и надругательства над воинскими захоронениями и памятниками.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.