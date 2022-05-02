https://ria.ru/20220502/kollaboratsionisty-1786512101.html

ЛДПР попросит рассекретить архивы об украинских коллаборационистах

ЛДПР попросит рассекретить архивы об украинских коллаборационистах - РИА Новости, 02.05.2022

ЛДПР попросит рассекретить архивы об украинских коллаборационистах

ЛДПР намерена призвать Минобороны России рассекретить архивы об украинских коллаборационистах в годы Второй мировой войны, в партии убеждены, что среди... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T07:12

2022-05-02T07:12

2022-05-02T07:13

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. ЛДПР намерена призвать Минобороны России рассекретить архивы об украинских коллаборационистах в годы Второй мировой войны, в партии убеждены, что среди современных политических деятелей в Киеве немало их потомков, заявил РИА Новости врио главы фракции Леонид Слуцкий.Ранее в Верховную раду внесли законопроект о выходе Украины из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне."Его принятие - а это лишь дело времени - откроет прямой путь к уничтожению памятников воинам-освободителям на территориях, подконтрольных нынешнему киевскому режиму. ЛДПР намерена обратиться в Минобороны России с призывом рассекретить все архивы об украинских коллаборационистах в годы Второй мировой войны, а также об участниках национал-террористического подполья, действовавшего на территории Западной Украины до середины 1950-х годов. Мы убеждены, что среди этих данных окажется немало имен прямых предков нынешних руководителей Украины", - заявил Слуцкий.По его словам, такие украинские политики сегодня продолжают дело своих "дедов-нацистов, ведя геноцид русскоязычных жителей Донбасса и возводя в культ русофобию и ненависть ко всему русскому"."Неонацисткая украинская хунта давно ведет преступную линию на реабилитацию пособников гитлеровской Германии и истребление исторической памяти о роли советского солдата в победе над фашизмом. И дело здесь не только в стремлении выслужиться перед своими западными кураторами, но и, вполне возможно, в "родовой памяти" последователей Бандеры и Шухевича", - считает Слуцкий.Соглашение об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой отечественной войне было подписано в 2011 году. Оно, в частности, предусматривает, что его участники обеспечивают защиту и сохранение воинских захоронений и воинских памятников, расположенных на территориях их стран, предпринимают меры для недопущения и пресечения случаев вандализма и надругательства над воинскими захоронениями и памятниками.Процесс декоммунизации на Украине был легализован пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777163597.html

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в мире, россия, украина, донбасс, лдпр, снг, верховная рада украины