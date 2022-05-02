https://ria.ru/20220502/indiya-1786565986.html

ФРГ окажет финансовую поддержку Индии в области зеленого развития

ФРГ окажет финансовую поддержку Индии в области зеленого развития - РИА Новости, 02.05.2022

ФРГ окажет финансовую поддержку Индии в области зеленого развития

Индия получит от ФРГ 10 миллиардов евро до 2030 года в рамках партнерства в области зеленого развития, заявил на брифинге в Берлине индийский премьер-министр... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T17:39

2022-05-02T17:39

2022-05-02T17:57

индия

германия

нарендра моди

дания

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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. БЕРЛИН/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая - РИА Новости. Индия получит от ФРГ 10 миллиардов евро до 2030 года в рамках партнерства в области зеленого развития, заявил на брифинге в Берлине индийский премьер-министр Нарендра Моди."Сегодня мы объявляем о начале индийско-германского партнерства в области зеленого и последовательного развития... В рамках этого нового партнерства Германия заявила о готовности представить Индии дополнительную поддержку для развития, а именно 10 миллиардов евро до 2030 года", - сказал Моди.Он добавил, что также принято решение о создании совместного аналитического центра на тему зеленого водорода."Мы также решили создать целевую группу по экологичному водороду. Это будет очень полезно для расширения зеленой водородной инфраструктуры в обеих странах. И Индия, и Германия имеют большой опыт сотрудничества в целях развития с другими странами", - отметил Моди.В понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди начал свой первый в этом году зарубежный визит, в рамках которого посетит Германию, Данию и Францию с официальным визитом. Как сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра, премьер-министр Индии в ходе визита обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины. Главной целью визита Моди является "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра.

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/torgovlya-1786153702.html

https://ria.ru/20220502/indiya-1786559082.html

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индия, германия, нарендра моди, дания, мид индии