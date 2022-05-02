https://ria.ru/20220502/indiya-1786565986.html
ФРГ окажет финансовую поддержку Индии в области зеленого развития
ФРГ окажет финансовую поддержку Индии в области зеленого развития - РИА Новости, 02.05.2022
ФРГ окажет финансовую поддержку Индии в области зеленого развития
Индия получит от ФРГ 10 миллиардов евро до 2030 года в рамках партнерства в области зеленого развития, заявил на брифинге в Берлине индийский премьер-министр... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T17:39
2022-05-02T17:39
2022-05-02T17:57
индия
германия
нарендра моди
дания
мид индии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762423541_0:164:2681:1672_1920x0_80_0_0_5de12fffeec9eb9defadb7a10ec69968.jpg
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. БЕРЛИН/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая - РИА Новости. Индия получит от ФРГ 10 миллиардов евро до 2030 года в рамках партнерства в области зеленого развития, заявил на брифинге в Берлине индийский премьер-министр Нарендра Моди."Сегодня мы объявляем о начале индийско-германского партнерства в области зеленого и последовательного развития... В рамках этого нового партнерства Германия заявила о готовности представить Индии дополнительную поддержку для развития, а именно 10 миллиардов евро до 2030 года", - сказал Моди.Он добавил, что также принято решение о создании совместного аналитического центра на тему зеленого водорода."Мы также решили создать целевую группу по экологичному водороду. Это будет очень полезно для расширения зеленой водородной инфраструктуры в обеих странах. И Индия, и Германия имеют большой опыт сотрудничества в целях развития с другими странами", - отметил Моди.В понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди начал свой первый в этом году зарубежный визит, в рамках которого посетит Германию, Данию и Францию с официальным визитом. Как сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра, премьер-министр Индии в ходе визита обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины. Главной целью визита Моди является "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра.
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/torgovlya-1786153702.html
https://ria.ru/20220502/indiya-1786559082.html
индия
германия
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762423541_0:0:2681:2012_1920x0_80_0_0_ef579d3a29b994e824065c1ebfae63ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, германия, нарендра моди, дания, мид индии
17:39 02.05.2022 (обновлено: 17:57 02.05.2022)
ФРГ окажет финансовую поддержку Индии в области зеленого развития
Премьер-министр Индии Моди: Индия получит от ФРГ десять миллиардов евро до 2030 года