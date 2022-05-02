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Немецкий бизнес опасается остановки производства из-за отсутствия газа - РИА Новости, 02.05.2022
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Немецкий бизнес опасается остановки производства из-за отсутствия газа
Немецкий бизнес опасается остановки производства из-за отсутствия газа - РИА Новости, 02.05.2022
Немецкий бизнес опасается остановки производства из-за отсутствия газа
Крупные немецкие предприятия опасаются остановки производства в случае полного прекращения поставок газа из России, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T18:29
2022-05-02T18:29
экономика
россия
украина
природный газ
германия
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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Крупные немецкие предприятия опасаются остановки производства в случае полного прекращения поставок газа из России, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на исследование Федерального союза промышленности, закупки и логистики (BME).Как следует из данных исследования, в котором приняли участие 96 крупных предприятий, 39% компаний опасаются останки производства в случае полного прекращения поставок газа из России. Компании также опасаются, что прекращение поставок газа может затронуть до 61% их прямых поставщиков. При этом 22% выразили мнение, что на их производстве это не скажется.Компании также сообщили о проблемах с поставками на фоне событий на Украине. О проблемах с поставками стали и стальной продукции заявили 17% компаний, 11% сталкиваются с трудностями в импорте продовольственного сырья. Дефицит также наблюдается в поставках древесины (7%) и упаковки (8%). Всего около 70% компаний заявили, что сталкиваются с дефицитом сырья и материалов, из-за чего 88% предприятий заявили о росте расходов.Помимо этого наблюдаются проблемы с логистикой из-за закрытия портов на Черном море, нарушения железнодорожного сообщения между Китаем и Германией, невозможности воспользоваться услугами водителей грузовиков из Украины и Белоруссии."Таким образом, еще более высокий уровень инфляции практически неизбежен и окажет негативное влияние на долгосрочное экономическое развитие", - считают в BME.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
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экономика, россия, украина, природный газ, германия
18:29 02.05.2022
 
Немецкий бизнес опасается остановки производства из-за отсутствия газа

Немецкий бизнес опасается остановки производства из-за прекращения поставок газа из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Крупные немецкие предприятия опасаются остановки производства в случае полного прекращения поставок газа из России, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на исследование Федерального союза промышленности, закупки и логистики (BME).
Как следует из данных исследования, в котором приняли участие 96 крупных предприятий, 39% компаний опасаются останки производства в случае полного прекращения поставок газа из России. Компании также опасаются, что прекращение поставок газа может затронуть до 61% их прямых поставщиков. При этом 22% выразили мнение, что на их производстве это не скажется.
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Компании также сообщили о проблемах с поставками на фоне событий на Украине. О проблемах с поставками стали и стальной продукции заявили 17% компаний, 11% сталкиваются с трудностями в импорте продовольственного сырья. Дефицит также наблюдается в поставках древесины (7%) и упаковки (8%). Всего около 70% компаний заявили, что сталкиваются с дефицитом сырья и материалов, из-за чего 88% предприятий заявили о росте расходов.
Помимо этого наблюдаются проблемы с логистикой из-за закрытия портов на Черном море, нарушения железнодорожного сообщения между Китаем и Германией, невозможности воспользоваться услугами водителей грузовиков из Украины и Белоруссии.
"Таким образом, еще более высокий уровень инфляции практически неизбежен и окажет негативное влияние на долгосрочное экономическое развитие", - считают в BME.
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