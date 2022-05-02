https://ria.ru/20220502/finlyandiya-1786552024.html

Минэкономики Финляндии отреагировало на отказ от контракта с "Росатомом"

Минэкономики Финляндии отреагировало на отказ от контракта с "Росатомом" - РИА Новости, 02.05.2022

Минэкономики Финляндии отреагировало на отказ от контракта с "Росатомом"

В финском министерстве занятости и экономики назвали оправданным и последовательным решение компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС в... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T15:32

2022-05-02T15:32

2022-05-02T20:46

экономика

fennovoima

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

финляндия

аэс "ханхикиви-1"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101815/00/1018150041_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fa78e20c67bdfd7b9902d5b01ddf164f.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 2 мая - РИА Новости. В финском министерстве занятости и экономики назвали оправданным и последовательным решение компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС в Финляндии с российским "Росатомом".Проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" был крупнейшим инвестиционным проектом России в Финляндии. В понедельник Fennovoima заявила о расторжении контракта на постройку АЭС. Как говорится в сообщении Fennovoima, в последние годы якобы наблюдались значительные и растущие задержки в проекте, а события на Украине усугубили риски. Госкорпорация "Росатом" отмечала, что искренне разочарована абсолютно непонятным решением компании. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал решение политическим."Министерство экономики и занятости считает оправданными и последовательными действия собственников в отношении контракта на поставку предприятия. Расторжение контракта - вполне понятная мера в данной ситуации", - говорится в сообщении министерства, где уточняется, что в ближайшее время ведомство оценит последствия расторжения контракта.Министр экономики Финляндии Мика Линтиля также отметил, что доволен решением Fennovoima. "Я вполне доволен тем, что владельцы заняли четкую позицию в отношении всего проекта. И она положит этому конец", - заявил Линтиля общественной телерадиовещательной корпорации YLE. Министра проинформировали о решении Fennovoima в прошлую пятницу, когда компания провела внеочередное собрание акционеров, уточняет телекомпания.Fennovoima обосновала перед министром свое решение прежде всего задержками с российской стороны и невозможностью осуществить строительство атомной электростанции. Согласно ее заявлению, реализация проекта серьезно затянулась, по первоначальному графику АЭС должны были запустить в 2018 году, но в июне 2018 года срок завершения проекта был перенесен на 2024 год. "Остановка проекта – вполне понятная мера в данной ситуации. На протяжении всей реализации строительства возникали значительные задержки и очень серьезные вопросы по поводу функциональности", - указал Линтиля.В марте Линтиля говорил в парламенте, что выдача разрешения на строительство атомной электростанции "Росатому" "совершенно невозможна" в связи с ситуацией на Украине. В понедельник министр отправился в Брюссель на кризисную встречу министров энергетики, где, по его словам, будет обсуждаться в том числе и решение Fennovoima.

https://ria.ru/20220502/finlyandiya-1786549556.html

https://ria.ru/20220502/finlyandiya-1786548355.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, fennovoima, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, финляндия, аэс "ханхикиви-1"