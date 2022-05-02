https://ria.ru/20220502/finlyandiya-1786549556.html

Эксперт прокомментировал отказ Финляндии от проекта АЭС с "Росатомом"

Эксперт прокомментировал отказ Финляндии от проекта АЭС с "Росатомом" - РИА Новости, 02.05.2022

Эксперт прокомментировал отказ Финляндии от проекта АЭС с "Росатомом"

Отказ Финляндии от строительства АЭС "Ханхикиви-1" с "Росатомом" вызван, прежде всего, подготовкой этой страны к скорому вступлению в НАТО, в связи с чем... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T15:11

2022-05-02T15:11

2022-05-02T15:11

экономика

финляндия

аэс "ханхикиви-1"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/76519/97/765199723_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_913a5bd9e945f1a66fb37d89da2a98bf.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Отказ Финляндии от строительства АЭС "Ханхикиви-1" с "Росатомом" вызван, прежде всего, подготовкой этой страны к скорому вступлению в НАТО, в связи с чем Хельсинки замораживает экономическое сотрудничество с Москвой, считает заместитель руководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев.Ранее в понедельник проектная компания Fennovoima заявила о расторжении контракта на сооружение АЭС "Ханхикиви-1". Как говорится в сообщении Fennovoima, в последние годы якобы наблюдались значительные и растущие задержки в проекте, а события на Украине усугубили риски для проекта.Госкорпорация "Росатом" в ответ заявила, что искренне разочарована абсолютно непонятным решением компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, и оставляет за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством.Отказ от строительства АЭС "Ханхикиви-1" был вполне ожидаем, сказал Кондратьев журналистам."Fennovoima в последние годы столкнулась с широким противодействием проекту на национальном и общеевропейском уровне. Как результат, он до сих пор не получил лицензию на строительство и рассчитывал развернуть работы на площадке лишь в 2023 году", - сказал эксперт. При этом в реализацию проекта часто вмешивались непрофильные ведомства — например, в 2021 году министерство обороны Финляндии провело "анализ экономических рисков" работы "Ханхикиви-1" - достаточно необычная практика для проектов АЭС, добавил Кондратьев."Отказ от проекта, на мой взгляд, в первую очередь связан с политической позицией Финляндии. Правительство страны готовится к скорому вступлению в НАТО, замораживает экономическое сотрудничество с Россией, вводя санкции против российских компаний и граждан. В этих условиях сохранить проект было бы крайне сложно, а власти Финляндии, вероятно, не рассматривали такую возможность", - отметил эксперт.По мнению Кондратьева, отмена проекта "Ханхикиви-1" вряд ли как-то серьезно повлияет на европейскую атомную отрасль, даже говоря о немотивированной отмене проекта."Ведь такие случаи уже были — и с АЭС "Белене" в Болгарии, и с тендером по АЭС "Темелин" в Чехии. Этот список можно продолжать. На мой взгляд, ключевые тренды останутся неизменными — атомная энергетика нужна Европе и для энергобезопасности, и для выполнения целей по энергопереходу, но вот доступные собственные мощности для строительства новых АЭС сейчас не позволяют строить даже энергоблоки, необходимые для замещения выводимых из эксплуатации старых мощностей. И "выбрасывания" с рынка "Росатома" эту проблему точно не решит", - сказал эксперт."Думаю, что строительство "Ханхикиви" точно окажется замороженным на несколько лет —консорциуму нужно будет искать новых инвесторов и подрядчиков, договариваться с "Росатомом" о компенсации уже понесенных российской компанией расходов и так далее. Вряд ли можно ожидать, что электростанция будет введена до 2033-35 годов (действующие планы предполагали ввод в эксплуатацию в 2029-м)", - отметил Кондратьев.При реализации же негативного сценария АЭС не будет построена вовсе, и к этому есть все предпосылки, считает эксперт."Стоимость строительства АЭС оценивалась в 6,5 миллиарда евро, из них финская сторона должна была предоставить лишь 1,6 миллиарда евро, остальные средства должен был привлечь "Росатом" без каких-либо гарантий возврата вложенных средств (например, покупки электроэнергии по высокой фиксированной цене, предоставления госсубсидий или налоговых вычетов и т.д.). Такие условия редко предлагаются на рынке, обычно поставщик стремится застраховать себя от возможных изменений рыночной конъюнктуры и системы госрегулирования", - напомнил Кондратьев.Поэтому с большой вероятностью Fennovoima придется изменить подход, финансируя все будущие расходы по строительству, и для компании с активами в 1,5 миллиарда евро это может быть непростым вызовом, добавил эксперт."Для "Росатома" проект "Ханхикиви" был во многом имиджевым — компания рассчитывала, что на его примере сможет показать потенциальным заказчикам способность строить в срок и контролировать затраты, обеспечив тем самым новые заказы. Этим объяснялись и столь привлекательные условия, предложенные Fennovoima", - сказал Кондратьев.Сейчас, когда стоимость электроэнергии на европейской бирже Nordpool составляет 130-160 евро за мегаватт-час, практически любой проект строительства новых мощностей будет выглядеть привлекательно, отметил эксперт."Однако вслед за ростом цен на энергоресурсы мы, вероятно, увидим и заметный рост цен в других отраслях, в том числе и в строительстве, производстве оборудования и так далее, что приведет и к росту капитальных затрат для новых проектов. И, конечно, остается вопрос о том, как будут меняться эти цены в будущем", - добавил Кондратьев.По его словам, сейчас сложно говорить о будущей стратегии Fennovoima, "но совершенно точно — развивать энергоемкую промышленность на севере Финляндии в ближайшие годы будет намного сложнее". "Очень надеюсь, что "Росатом" сможет отсудить у финнов понесенные затраты, как это было в случае с АЭС "Белене" (в Болгарии)", - подытожил Кондратьев.Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступала компания RAOS Project (входит в "Росатом"). На сегодняшний день проект находился на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.

https://ria.ru/20220502/finlyandiya-1786548355.html

https://ria.ru/20220502/nato-1786533686.html

https://ria.ru/20210627/aes-1738773716.html

https://ria.ru/20220501/gaz-1786409852.html

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, финляндия, аэс "ханхикиви-1", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"