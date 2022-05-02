15:00 02.05.2022 (обновлено: 19:16 02.05.2022)
Слуцкий назвал отказ Финляндии от контракта по АЭС политическим
Слуцкий назвал отказ финской Fennovoima от контракта по "Ханхикиви-1" политическим
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал политическим решение компании Fennovoima о расторжении контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.
Ранее компания Fennovoima заявила о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Как говорится в сообщении Fennovoima, в последние годы якобы наблюдались значительные и растущие задержки в проекте, а события на Украине усугубили риски для проекта. Госкорпорация "Росатом" отмечала, что искренне разочарована абсолютно непонятным решением компании.
По его словам, Вашингтон развернул формулу "Политика - концентрированное выражение экономики" наоборот, вопреки логике и национальным интересам многих стран.
"США заставляют европейские столицы в угоду проводимой антироссийской линии отказываться от выгодных проектов и логистики поставок. Возможный итог: масштабный кризис. Это новая цена поддержания гегемонии. Только действительно ли готов платить ее мир?" - добавил парламентарий.
Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступает финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступает компания RAOS Project (входит в "Росатом"). На сегодняшний день проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.