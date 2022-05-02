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Слуцкий назвал отказ Финляндии от контракта по АЭС политическим - РИА Новости, 02.05.2022
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Слуцкий назвал отказ Финляндии от контракта по АЭС политическим
Слуцкий назвал отказ Финляндии от контракта по АЭС политическим - РИА Новости, 02.05.2022
Слуцкий назвал отказ Финляндии от контракта по АЭС политическим
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал политическим решение компании Fennovoima о расторжении контракта с "Росатомом" на строительство АЭС... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T15:00
2022-05-02T19:16
леонид слуцкий (тренер)
финляндия
украина
россия
fennovoima
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "ханхикиви-1"
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал политическим решение компании Fennovoima о расторжении контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.Ранее компания Fennovoima заявила о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Как говорится в сообщении Fennovoima, в последние годы якобы наблюдались значительные и растущие задержки в проекте, а события на Украине усугубили риски для проекта. Госкорпорация "Росатом" отмечала, что искренне разочарована абсолютно непонятным решением компании."Никаких реальных экономических предпосылок для разрыва контракта, очевидно, нет. Как и для исхода иностранных компаний из России. Это чисто политические решения", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По его словам, Вашингтон развернул формулу "Политика - концентрированное выражение экономики" наоборот, вопреки логике и национальным интересам многих стран."США заставляют европейские столицы в угоду проводимой антироссийской линии отказываться от выгодных проектов и логистики поставок. Возможный итог: масштабный кризис. Это новая цена поддержания гегемонии. Только действительно ли готов платить ее мир?" - добавил парламентарий.Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступает финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступает компания RAOS Project (входит в "Росатом"). На сегодняшний день проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.
https://radiosputnik.ria.ru/20220502/1786538211.html
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леонид слуцкий (тренер), финляндия, украина, россия, fennovoima, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1"
15:00 02.05.2022 (обновлено: 19:16 02.05.2022)
 
Слуцкий назвал отказ Финляндии от контракта по АЭС политическим

Слуцкий назвал отказ финской Fennovoima от контракта по "Ханхикиви-1" политическим

© РИА Новости / Pool/Александр Щербак / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал политическим решение компании Fennovoima о расторжении контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.
Ранее компания Fennovoima заявила о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Как говорится в сообщении Fennovoima, в последние годы якобы наблюдались значительные и растущие задержки в проекте, а события на Украине усугубили риски для проекта. Госкорпорация "Росатом" отмечала, что искренне разочарована абсолютно непонятным решением компании.
Финляндия расторгла контракт с Росатомом. Причины и последствия - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 13:21Прямой эфир
Финляндия расторгла контракт с "Росатомом". Причины и последствия
"Никаких реальных экономических предпосылок для разрыва контракта, очевидно, нет. Как и для исхода иностранных компаний из России. Это чисто политические решения", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, Вашингтон развернул формулу "Политика - концентрированное выражение экономики" наоборот, вопреки логике и национальным интересам многих стран.
"США заставляют европейские столицы в угоду проводимой антироссийской линии отказываться от выгодных проектов и логистики поставок. Возможный итог: масштабный кризис. Это новая цена поддержания гегемонии. Только действительно ли готов платить ее мир?" - добавил парламентарий.
Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступает финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступает компания RAOS Project (входит в "Росатом"). На сегодняшний день проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 13:23В России
"Росатом" отреагировал на выход Финляндии из договора о строительстве АЭС
 
Леонид Слуцкий (Тренер)ФинляндияУкраинаРоссияFennovoimaГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Ханхикиви-1"
 
 
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