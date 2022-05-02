https://ria.ru/20220502/finlyandiya-1786548355.html

Слуцкий назвал отказ Финляндии от контракта по АЭС политическим

Слуцкий назвал отказ Финляндии от контракта по АЭС политическим - РИА Новости, 02.05.2022

Слуцкий назвал отказ Финляндии от контракта по АЭС политическим

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал политическим решение компании Fennovoima о расторжении контракта с "Росатомом" на строительство АЭС... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T15:00

2022-05-02T15:00

2022-05-02T19:16

леонид слуцкий (тренер)

финляндия

украина

россия

fennovoima

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "ханхикиви-1"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782118915_0:174:3034:1881_1920x0_80_0_0_ef9ea37f72ac2ccc88b439fdd71516b4.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал политическим решение компании Fennovoima о расторжении контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.Ранее компания Fennovoima заявила о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Как говорится в сообщении Fennovoima, в последние годы якобы наблюдались значительные и растущие задержки в проекте, а события на Украине усугубили риски для проекта. Госкорпорация "Росатом" отмечала, что искренне разочарована абсолютно непонятным решением компании."Никаких реальных экономических предпосылок для разрыва контракта, очевидно, нет. Как и для исхода иностранных компаний из России. Это чисто политические решения", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По его словам, Вашингтон развернул формулу "Политика - концентрированное выражение экономики" наоборот, вопреки логике и национальным интересам многих стран."США заставляют европейские столицы в угоду проводимой антироссийской линии отказываться от выгодных проектов и логистики поставок. Возможный итог: масштабный кризис. Это новая цена поддержания гегемонии. Только действительно ли готов платить ее мир?" - добавил парламентарий.Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступает финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступает компания RAOS Project (входит в "Росатом"). На сегодняшний день проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/1786538211.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/aes-1786539881.html

финляндия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

леонид слуцкий (тренер), финляндия, украина, россия, fennovoima, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1"