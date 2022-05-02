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Митрополит помог мирным жителям на "Азовстали" решиться на эвакуацию - РИА Новости, 02.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/evakuatsiya-1786534479.html
Митрополит помог мирным жителям на "Азовстали" решиться на эвакуацию
Митрополит помог мирным жителям на "Азовстали" решиться на эвакуацию - РИА Новости, 02.05.2022
Митрополит помог мирным жителям на "Азовстали" решиться на эвакуацию
Присутствие митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) помогло находившимся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе мирным жителям... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T12:45
2022-05-02T12:45
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
мариуполь
россия
московская патриархия
игорь конашенков
александр семенов (батальон "восток")
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Присутствие митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) помогло находившимся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе мирным жителям решиться на эвакуацию, заявили в Русской православной церкви (РПЦ).Накануне Минобороны РФ сообщило, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все они были эвакуированы в село Безыменное в ДНР, где им предоставили ночлег, питание и медпомощь.За сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев, были эвакуированы почти 160 человек , сообщает штаб территориальной обороны республики.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
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владимир путин, мариуполь, россия, московская патриархия, игорь конашенков, александр семенов (батальон "восток"), донецкая народная республика, в мире
12:45 02.05.2022
 
Митрополит помог мирным жителям на "Азовстали" решиться на эвакуацию

РПЦ: митрополит УПЦ помог мирным жителям решиться на эвакуацию с территории "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы, на которых мирные жители из района "Азовстали" прибыли в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению
Автобусы, на которых мирные жители из района Азовстали прибыли в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Автобусы, на которых мирные жители из района "Азовстали" прибыли в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Присутствие митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) помогло находившимся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе мирным жителям решиться на эвакуацию, заявили в Русской православной церкви (РПЦ).
Накануне Минобороны РФ сообщило, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все они были эвакуированы в село Безыменное в ДНР, где им предоставили ночлег, питание и медпомощь.
"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в организации выхода мирных жителей принял участие митрополит Горловский и Славянский Митрофан, который одним из первых встретил вышедших. Многие из них поначалу боялись покидать территорию завода, но присутствие митрополита помогло преодолеть этот страх: увидев священнослужителя, люди решились на эвакуацию", – говорится на сайте Московской патриархии.
За сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев, были эвакуированы почти 160 человек , сообщает штаб территориальной обороны республики.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинМариупольРоссияМосковская ПатриархияИгорь КонашенковАлександр Семенов (батальон "Восток")Донецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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