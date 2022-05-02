https://ria.ru/20220502/evakuatsiya-1786534479.html

Митрополит помог мирным жителям на "Азовстали" решиться на эвакуацию

Митрополит помог мирным жителям на "Азовстали" решиться на эвакуацию - РИА Новости, 02.05.2022

Митрополит помог мирным жителям на "Азовстали" решиться на эвакуацию

Присутствие митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) помогло находившимся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе мирным жителям... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T12:45

2022-05-02T12:45

2022-05-02T12:45

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

мариуполь

россия

московская патриархия

игорь конашенков

александр семенов (батальон "восток")

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Присутствие митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) помогло находившимся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе мирным жителям решиться на эвакуацию, заявили в Русской православной церкви (РПЦ).Накануне Минобороны РФ сообщило, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все они были эвакуированы в село Безыменное в ДНР, где им предоставили ночлег, питание и медпомощь.За сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев, были эвакуированы почти 160 человек , сообщает штаб территориальной обороны республики.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

https://ria.ru/20220428/evakuatsiya-1786042292.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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владимир путин, мариуполь, россия, московская патриархия, игорь конашенков, александр семенов (батальон "восток"), донецкая народная республика, в мире