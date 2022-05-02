https://ria.ru/20220502/es-1786583179.html

Евросоюз заявил об отсутствии краткосрочных рисков для энергобезопасности

Евросоюз заявил об отсутствии краткосрочных рисков для энергобезопасности - РИА Новости, 02.05.2022

Евросоюз заявил об отсутствии краткосрочных рисков для энергобезопасности

Немедленных рисков для снабжения Евросоюза "голубым топливом" нет, поставки в Польшу и Болгарию продолжаются из Греции и Германии, сказала еврокомиссар по... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T20:59

2022-05-02T20:59

2022-05-02T20:59

экономика

газпромбанк

газпром

россия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Немедленных рисков для снабжения Евросоюза "голубым топливом" нет, поставки в Польшу и Болгарию продолжаются из Греции и Германии, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.Ранее сообщалось, что согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, газпромбанк, газпром, россия, евросоюз