Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз заявил об отсутствии краткосрочных рисков для энергобезопасности - РИА Новости, 02.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220502/es-1786583179.html
Евросоюз заявил об отсутствии краткосрочных рисков для энергобезопасности
Евросоюз заявил об отсутствии краткосрочных рисков для энергобезопасности - РИА Новости, 02.05.2022
Евросоюз заявил об отсутствии краткосрочных рисков для энергобезопасности
Немедленных рисков для снабжения Евросоюза "голубым топливом" нет, поставки в Польшу и Болгарию продолжаются из Греции и Германии, сказала еврокомиссар по... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T20:59
2022-05-02T20:59
экономика
газпромбанк
газпром
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_12ad3bed9a5b761800ff86d21f461cae.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Немедленных рисков для снабжения Евросоюза "голубым топливом" нет, поставки в Польшу и Болгарию продолжаются из Греции и Германии, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.Ранее сообщалось, что согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e2d2c4d2f3b66b0539c9d2157ba39df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпромбанк, газпром, россия, евросоюз
20:59 02.05.2022
 
Евросоюз заявил об отсутствии краткосрочных рисков для энергобезопасности

Еврокомиссар Симсон заявила об отсутствии краткосрочных рисков для энергобезопасности ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Немедленных рисков для снабжения Евросоюза "голубым топливом" нет, поставки в Польшу и Болгарию продолжаются из Греции и Германии, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.
"На данном этапе нет немедленного риска для европейской безопасности снабжения. Сейчас поставки в Польшу и Болгарию продолжаются по альтернативным маршрутам из Греции и Германии", - сказала она.
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.
Ранее сообщалось, что согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 08:00
Санкции начали пожирать своих создателей
 
ЭкономикаГазпромбанкГазпромРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала