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Евросоюз заявил об отсутствии краткосрочных рисков для энергобезопасности
Евросоюз заявил об отсутствии краткосрочных рисков для энергобезопасности - РИА Новости, 02.05.2022
Евросоюз заявил об отсутствии краткосрочных рисков для энергобезопасности
Немедленных рисков для снабжения Евросоюза "голубым топливом" нет, поставки в Польшу и Болгарию продолжаются из Греции и Германии, сказала еврокомиссар по... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T20:59
2022-05-02T20:59
2022-05-02T20:59
экономика
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газпром
россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Немедленных рисков для снабжения Евросоюза "голубым топливом" нет, поставки в Польшу и Болгарию продолжаются из Греции и Германии, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.Ранее сообщалось, что согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпромбанк, газпром, россия, евросоюз
Евросоюз заявил об отсутствии краткосрочных рисков для энергобезопасности
Еврокомиссар Симсон заявила об отсутствии краткосрочных рисков для энергобезопасности ЕС