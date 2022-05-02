Рейтинг@Mail.ru
Минфин Германии: отказ от нефти и газа из России ударит по ценам на топливо - РИА Новости, 02.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220502/energoresurchsy-1786558263.html
Минфин Германии: отказ от нефти и газа из России ударит по ценам на топливо
Минфин Германии: отказ от нефти и газа из России ударит по ценам на топливо - РИА Новости, 02.05.2022
Минфин Германии: отказ от нефти и газа из России ударит по ценам на топливо
Отказ Германии от импорта российской нефти может спровоцировать рост цен на топливо, заявил немецкий министр финансов Кристиан Линднер. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:37
2022-05-02T18:01
экономика
россия
германия
украина
евросоюз
кристиан линднер
природный газ
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141556/45/1415564502_0:234:2811:1815_1920x0_80_0_0_42bca5179e42a18234e9d6452156db12.jpg
БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Отказ Германии от импорта российской нефти может спровоцировать рост цен на топливо, заявил немецкий министр финансов Кристиан Линднер.Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что страны ЕС обсуждают введение эмбарго на российскую нефть как возможную часть шестого пакета санкций против России. По его словам, решение пока не принято.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.Как заявлял ранее вице-премьер Александр Новак, Евросоюз едва ли сможет полностью заменить российские нефть и газ в ближайшие пять-десять лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли. Он отмечал, что даже просто обсуждение подобной возможности негативно влияет на рынок, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских энергоресурсов в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. По его словам, рекордный рост стоимости топлива, наблюдавшийся в марте, не предел.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономики, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского топлива. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% ресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле этот показатель еще меньше.
https://ria.ru/20220502/gaz-1786555735.html
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141556/45/1415564502_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_779afcdd0cc247829f51ba06e973db88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, германия, украина, евросоюз, кристиан линднер, природный газ, нефть, санкции
16:37 02.05.2022 (обновлено: 18:01 02.05.2022)
 
Минфин Германии: отказ от нефти и газа из России ударит по ценам на топливо

Глава Минфина Линднер: отказ Германии от нефти и газа из России ударит по ценам на топливо

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Берлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Отказ Германии от импорта российской нефти может спровоцировать рост цен на топливо, заявил немецкий министр финансов Кристиан Линднер.

"По углю и нефти отказ от российского импорта сейчас уже возможен. Но нельзя исключать, помимо прочего, что это проявит свой эффект на автозаправках, цены на топливо могут вырасти после такого решения", — заявил Линднер.

Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что страны ЕС обсуждают введение эмбарго на российскую нефть как возможную часть шестого пакета санкций против России. По его словам, решение пока не принято.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 16:07
Французский министр: все страны ЕС хотят платить за российский газ в евро
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.
Как заявлял ранее вице-премьер Александр Новак, Евросоюз едва ли сможет полностью заменить российские нефть и газ в ближайшие пять-десять лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли. Он отмечал, что даже просто обсуждение подобной возможности негативно влияет на рынок, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских энергоресурсов в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. По его словам, рекордный рост стоимости топлива, наблюдавшийся в марте, не предел.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономики, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского топлива. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% ресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле этот показатель еще меньше.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 08:00
Запад хочет российские ресурсы бесплатно
 
ЭкономикаРоссияГерманияУкраинаЕвросоюзКристиан ЛинднерПриродный газНефтьСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала