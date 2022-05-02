https://ria.ru/20220502/energoresurchsy-1786558263.html

Минфин Германии: отказ от нефти и газа из России ударит по ценам на топливо

Минфин Германии: отказ от нефти и газа из России ударит по ценам на топливо - РИА Новости, 02.05.2022

Минфин Германии: отказ от нефти и газа из России ударит по ценам на топливо

Отказ Германии от импорта российской нефти может спровоцировать рост цен на топливо, заявил немецкий министр финансов Кристиан Линднер. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T16:37

2022-05-02T16:37

2022-05-02T18:01

экономика

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украина

евросоюз

кристиан линднер

природный газ

нефть

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БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Отказ Германии от импорта российской нефти может спровоцировать рост цен на топливо, заявил немецкий министр финансов Кристиан Линднер.Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что страны ЕС обсуждают введение эмбарго на российскую нефть как возможную часть шестого пакета санкций против России. По его словам, решение пока не принято.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.Как заявлял ранее вице-премьер Александр Новак, Евросоюз едва ли сможет полностью заменить российские нефть и газ в ближайшие пять-десять лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли. Он отмечал, что даже просто обсуждение подобной возможности негативно влияет на рынок, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских энергоресурсов в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. По его словам, рекордный рост стоимости топлива, наблюдавшийся в марте, не предел.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономики, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского топлива. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% ресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле этот показатель еще меньше.

https://ria.ru/20220502/gaz-1786555735.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, германия, украина, евросоюз, кристиан линднер, природный газ, нефть, санкции