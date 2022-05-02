https://ria.ru/20220502/elektrosamokat-1786544128.html

Депутат положительно оценил введение ОСАГО для электросамокатов

Депутат положительно оценил введение ОСАГО для электросамокатов - РИА Новости, 02.05.2022

Депутат положительно оценил введение ОСАГО для электросамокатов

Первый замглавы комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев назвал отличной идею проработать вопрос введения обязательного страхования гражданской... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T14:27

2022-05-02T14:27

2022-05-02T14:44

общество

авто

виктор травин

осаго

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев назвал отличной идею проработать вопрос введения обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для электросамокатов и скутеров, отметив, что это актуально для частных средств передвижения, но не для прокатных.Ранее комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов и скутеров. Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин выражал мнение, что эту инициативу сложно реализовать, ведь для этого транспортное средство нужно идентифицировать как подлежащее регистрации в ГАИ, придется проводить техосмотр, отдельной статистики о вине владельцев электросамокатов в ДТП нет."Проработать механизм ОСАГО для самокатов и скутеров - отличная мысль, но это, на мой взгляд, актуально лишь для частных (средств передвижения), ведь в кикшеринге страховка "включается" при каждой поездке", - рассказал Федяев РИА Новости. Он отметил, что поддерживает идею разделения самокатов на личные и прокатные, поскольку личные сейчас не регулируются никакими правилами, прокатные же в силу внешнего контроля намного более безопасны.По его словам, на прокатных самокатах автоматически можно уменьшить предельную скорость. "Самокат выключается при попытке занести его в метро, есть немало моментов, которые делают шеринг намного более безопасной историей. А с частными можно делать все, что хочешь", - добавил Федяев.Он затронул тему возрастных ограничений. "Если мы говорим о страховке, мы имеем в виду взрослого пользователя, 18+. Если это шеринг, ограничение указано и в приложении, и на самих самокатах (правда, и его подростки умудряются обходить). Личный самокат может быть и у ребенка лет десяти, и кто будет нести ответственность? Нужно продумать этот момент", - отметил парламентарий.Он обратил внимание на обучение езде на самокатах. "У некоторых шеринговых компаний уже есть успешные проекты по обучению езде на СИМ, это краткосрочные курсы, хорошо упакованные, современные, которые в доступной и понятной форме рассказывают о том, что такое электросамокат и что с ним делать. Можно не "придумывать самокат" заново, а объединиться, взять за основу уже готовые решения, или организовать совместные проекты. Думаю, и шеринговые компании заинтересованы в повышении общей культуры пользования СИМ, ведь каждая новость об аварии на самокате бьет и по их репутации", - заявил депутат.

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/1786541261.html

https://ria.ru/20220502/osago-1786533079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, авто, виктор травин, осаго