16:58 02.05.2022 (обновлено: 17:00 02.05.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из "Града"
© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда от "Града" в Донбассе
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда от "Града" в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.36 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.