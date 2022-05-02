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Один человек погиб при обстреле Стаханова в ЛНР украинскими войсками - РИА Новости, 02.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/donbass-1786541458.html
Один человек погиб при обстреле Стаханова в ЛНР украинскими войсками
Один человек погиб при обстреле Стаханова в ЛНР украинскими войсками - РИА Новости, 02.05.2022
Один человек погиб при обстреле Стаханова в ЛНР украинскими войсками
Один человек погиб, еще двое ранены в результате обстрела Стаханова в Луганской народной республике со стороны украинских войск, заявила генпрокуратура ЛНР. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T14:01
2022-05-02T14:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
стаханов
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое ранены в результате обстрела Стаханова в Луганской народной республике со стороны украинских войск, заявила генпрокуратура ЛНР."Второго мая вооруженные формирования Украины в очередной раз совершили обстрел города Стаханов ЛНР, в результате которого погиб мужчина, получили ранения двое жителей, 1952 и 1983 года рождения", - говорится в заявлении генеральной прокуратуры республики для журналистов.По данным ведомства, повреждены жилые дома. По поручению генпрокуратуры на место обстрела выехали следователи. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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в мире, украина, стаханов, луганская народная республика, донбасс
14:01 02.05.2022
 
Один человек погиб при обстреле Стаханова в ЛНР украинскими войсками

Генпрокуратура ЛНР: один человек погиб и двое ранены при обстреле Стаханова со стороны ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в ЛНР
Машина скорой помощи в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Машина скорой помощи в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое ранены в результате обстрела Стаханова в Луганской народной республике со стороны украинских войск, заявила генпрокуратура ЛНР.
"Второго мая вооруженные формирования Украины в очередной раз совершили обстрел города Стаханов ЛНР, в результате которого погиб мужчина, получили ранения двое жителей, 1952 и 1983 года рождения", - говорится в заявлении генеральной прокуратуры республики для журналистов.
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По данным ведомства, повреждены жилые дома. По поручению генпрокуратуры на место обстрела выехали следователи. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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