https://ria.ru/20220502/donbass-1786541458.html

Один человек погиб при обстреле Стаханова в ЛНР украинскими войсками

Один человек погиб при обстреле Стаханова в ЛНР украинскими войсками - РИА Новости, 02.05.2022

Один человек погиб при обстреле Стаханова в ЛНР украинскими войсками

Один человек погиб, еще двое ранены в результате обстрела Стаханова в Луганской народной республике со стороны украинских войск, заявила генпрокуратура ЛНР. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T14:01

2022-05-02T14:01

2022-05-02T14:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

стаханов

луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое ранены в результате обстрела Стаханова в Луганской народной республике со стороны украинских войск, заявила генпрокуратура ЛНР."Второго мая вооруженные формирования Украины в очередной раз совершили обстрел города Стаханов ЛНР, в результате которого погиб мужчина, получили ранения двое жителей, 1952 и 1983 года рождения", - говорится в заявлении генеральной прокуратуры республики для журналистов.По данным ведомства, повреждены жилые дома. По поручению генпрокуратуры на место обстрела выехали следователи. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

украина

стаханов

луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, стаханов, луганская народная республика, донбасс