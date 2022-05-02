https://ria.ru/20220502/donbass-1786534961.html

Украинские войска трижды обстреляли Железную Балку в ДНР за 2,5 часа

Украинские войска трижды обстреляли Железную Балку в ДНР за 2,5 часа - РИА Новости, 02.05.2022

Украинские войска трижды обстреляли Железную Балку в ДНР за 2,5 часа

Украинские войска трижды за примерно 2,5 часа обстреляли Железную Балку в Донецкой народной республике, в том числе минами калибром 120 миллиметров, заявило... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T12:49

2022-05-02T12:49

2022-05-02T12:49

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска трижды за примерно 2,5 часа обстреляли Железную Балку в Донецкой народной республике, в том числе минами калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 07.30 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка: выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра; 09.19 - н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка: выпущено девять гранат из СПГ (станковых противотанковых гранатометов - ред.), также применялось стрелковое оружие; 10.01 - н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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