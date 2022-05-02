https://ria.ru/20220502/donbass-1786534617.html

В Рубежном нашли тела мирных жителей, расстрелянных ВСУ

В Рубежном нашли тела мирных жителей, расстрелянных ВСУ - РИА Новости, 02.05.2022

В Рубежном нашли тела мирных жителей, расстрелянных ВСУ

Народная милиция Луганской народной республики находит тела расстрелянных мирных жителей в одном из районов города Рубежное в Донбассе, который украинские... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T12:47

2022-05-02T12:47

2022-05-02T12:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

рубежное

луганская народная республика

украина

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лнр

признание днр и лнр в россии

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 2 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики находит тела расстрелянных мирных жителей в одном из районов города Рубежное в Донбассе, который украинские войска занимали последним перед решающим наступлением армий ЛНР и РФ, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства республики с позывным "Ниндзя".Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном освобождении Рубежного, позже Народная милиция ЛНР заявила об освобождении промзоны в окрестностях города, которую украинские силовики превратили в укрепрайон. МЧС ЛНР начало сбор и захоронение жителей Рубежного, погибших в ходе боевых действий."Здесь (частный сектор Рубежного за Центральным рынком – ред.) находились самые ярые нацисты и инструкторы из НАТО, а также с ними находились часть резервистов, которых насильно заставляли воевать. Мирные жители, кому удавалось дойти на нашу территорию, рассказывали, что их просто выгоняли, а тех, кто не соглашался покинуть свой дом, просто расстреливали", - рассказал военнослужащий.Он уточнил, что при отступлении и после него вели артиллерийский огонь по жилому сектору, чтобы скрыть брошенное там иностранное вооружение и следы военных преступлений, в том числе расстрелы мирных жителей. Сейчас все дома в данном районе разрушены или серьезно повреждены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220429/rubezhnoe-1786114826.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

рубежное

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рубежное, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр