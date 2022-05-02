В Рубежном нашли тела мирных жителей, расстрелянных ВСУ
Военнослужащий ЛНР с позывным "Ниндзя": в Рубежном нашли тела расстрелянных мирных жителей
© РИА Новости / Виктор Антонюк Бойцы МВД ЛНР проверяют место жительства участника боевых действий АТО в селе Рубежное Волчанского района Харьковской области
Бойцы МВД ЛНР проверяют место жительства участника боевых действий АТО в селе Рубежное Волчанского района Харьковской области. Архивное фото
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 2 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики находит тела расстрелянных мирных жителей в одном из районов города Рубежное в Донбассе, который украинские войска занимали последним перед решающим наступлением армий ЛНР и РФ, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства республики с позывным "Ниндзя".
"Здесь (частный сектор Рубежного за Центральным рынком – ред.) находились самые ярые нацисты и инструкторы из НАТО, а также с ними находились часть резервистов, которых насильно заставляли воевать. Мирные жители, кому удавалось дойти на нашу территорию, рассказывали, что их просто выгоняли, а тех, кто не соглашался покинуть свой дом, просто расстреливали", - рассказал военнослужащий.
Он уточнил, что при отступлении и после него вели артиллерийский огонь по жилому сектору, чтобы скрыть брошенное там иностранное вооружение и следы военных преступлений, в том числе расстрелы мирных жителей. Сейчас все дома в данном районе разрушены или серьезно повреждены.
"Находили потом мы тела мирных жителей, которые погибли - при осмотре было видно, что они были расстреляны в упор. Есть, конечно, мирные жители, которые погибли и от минно-взрывных травм, все эти люди (которых удалось найти – ред.) захоронены в городе Рубежное", - рассказал собеседник агентства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.