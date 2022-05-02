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СК изъял документы украинских минометчиков в ЛНР - РИА Новости, 02.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/donbass-1786517647.html
СК изъял документы украинских минометчиков в ЛНР
СК изъял документы украинских минометчиков в ЛНР - РИА Новости, 02.05.2022
СК изъял документы украинских минометчиков в ЛНР
Следователи СК РФ провели изъятие документов в штабе украинских минометчиков в селе Трехизбенка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T09:21
2022-05-02T10:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ТРЕХИЗБЕНКА (ЛНР), 2 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ провели изъятие документов в штабе украинских минометчиков в селе Трехизбенка, передаёт корреспондент РИА Новости.Среди документов - журналы учета, списки личного состава и приказы за подписью командира."Изъятые документы доказывают причастность украинских силовиков к обстрелам мирных жителей, а также позволяют установить фамилии командиров, отдававших преступные приказы и списки личного состава", - сообщил РИА Новости один из работающих на месте следователей СК РФ.Село Трехизбенка было взято под контроль силами ЛНР в конце февраля 2022 года.
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internet-group@rian.ru
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Изъятие документов в штабе украинских минометчиков в ЛНР
Следователи СК РФ провели изъятие документов в штабе украинских минометчиков в селе Трехизбенка. Среди документов - журналы учета, списки личного состава и приказы за подписью командира.
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в мире, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
09:21 02.05.2022 (обновлено: 10:22 02.05.2022)
 
СК изъял документы украинских минометчиков в ЛНР

СК изъял документы украинских минометчиков в селе Трехизбенка в ЛНР

Читать ria.ru в
ТРЕХИЗБЕНКА (ЛНР), 2 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ провели изъятие документов в штабе украинских минометчиков в селе Трехизбенка, передаёт корреспондент РИА Новости.
Среди документов - журналы учета, списки личного состава и приказы за подписью командира.
"Изъятые документы доказывают причастность украинских силовиков к обстрелам мирных жителей, а также позволяют установить фамилии командиров, отдававших преступные приказы и списки личного состава", - сообщил РИА Новости один из работающих на месте следователей СК РФ.
Село Трехизбенка было взято под контроль силами ЛНР в конце февраля 2022 года.
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