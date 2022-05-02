https://ria.ru/20220502/donbass-1786517647.html

СК изъял документы украинских минометчиков в ЛНР

СК изъял документы украинских минометчиков в ЛНР - РИА Новости, 02.05.2022

СК изъял документы украинских минометчиков в ЛНР

Следователи СК РФ провели изъятие документов в штабе украинских минометчиков в селе Трехизбенка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T09:21

2022-05-02T09:21

2022-05-02T10:22

обострение ситуации в днр и лнр

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ТРЕХИЗБЕНКА (ЛНР), 2 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ провели изъятие документов в штабе украинских минометчиков в селе Трехизбенка, передаёт корреспондент РИА Новости.Среди документов - журналы учета, списки личного состава и приказы за подписью командира."Изъятые документы доказывают причастность украинских силовиков к обстрелам мирных жителей, а также позволяют установить фамилии командиров, отдававших преступные приказы и списки личного состава", - сообщил РИА Новости один из работающих на месте следователей СК РФ.Село Трехизбенка было взято под контроль силами ЛНР в конце февраля 2022 года.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Изъятие документов в штабе украинских минометчиков в ЛНР Следователи СК РФ провели изъятие документов в штабе украинских минометчиков в селе Трехизбенка. Среди документов - журналы учета, списки личного состава и приказы за подписью командира. 2022-05-02T09:21 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр