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Белоруссия решила проблемы с логистикой экспорта продовольствия - РИА Новости, 02.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/belorussiya-1786566945.html
Белоруссия решила проблемы с логистикой экспорта продовольствия
Белоруссия решила проблемы с логистикой экспорта продовольствия - РИА Новости, 02.05.2022
Белоруссия решила проблемы с логистикой экспорта продовольствия
Белоруссия решила проблемы с логистикой экспорта своего продовольствия и сельхозпродукции, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Игорь... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T17:49
2022-05-02T17:49
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
украина
белоруссия
китай
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МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Белоруссия решила проблемы с логистикой экспорта своего продовольствия и сельхозпродукции, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Игорь Брыло.Ранее он заявлял, что Белоруссия испытывает логистические сложности при экспорте мясной продукции в Китай после начала российской военной спецоперации на Украине, потому что эти поставки шли через порт Одессы."Мы где-то за три-четыре недели переформатировались. У нас сейчас разные направления: частично наша продукция идет через Новороссийск, Санкт-Петербург, но основные доли поставок в третьи страны и больше всего в Китай идут через Владивосток. Продукция идет железнодорожным путем порядка недели, потом идет перегрузка в порту, пять-шесть дней – и продукция в КНР", - сказал Брыло в интервью телеканалу "Мир". Министр пояснил, что трудности у белорусских экспортеров продовольствия возникли ранее из-за невозможности поставок через порт Одессы на фоне российской военной спецоперации на Украине."Мы вопреки всему нашли самый короткий путь поставок, и сейчас проблем с логистикой у наших предприятий нет", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/postavki-1784405372.html
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экономика, украина, белоруссия, китай
17:49 02.05.2022
 
Белоруссия решила проблемы с логистикой экспорта продовольствия

Министр Брыло: Минск решил проблемы с логистикой экспорта продовольствия и с/х продукции

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтолица Белоруссии Минск
Столица Белоруссии Минск - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Белоруссия решила проблемы с логистикой экспорта своего продовольствия и сельхозпродукции, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Игорь Брыло.
Ранее он заявлял, что Белоруссия испытывает логистические сложности при экспорте мясной продукции в Китай после начала российской военной спецоперации на Украине, потому что эти поставки шли через порт Одессы.
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"Мы вопреки всему нашли самый короткий путь поставок, и сейчас проблем с логистикой у наших предприятий нет", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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