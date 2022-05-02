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Правительство увеличило поддержку автозавода ГАЗ
Правительство увеличило поддержку автозавода ГАЗ - РИА Новости, 02.05.2022
Правительство увеличило поддержку автозавода ГАЗ
Правительство РФ увеличило предельный размер субсидируемого кредита для автозавода ГАЗ до 20 миллиардов рублей, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T12:11
2022-05-02T12:11
2022-05-02T12:11
экономика
группа газ
россия
правительство рф
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Правительство РФ увеличило предельный размер субсидируемого кредита для автозавода ГАЗ до 20 миллиардов рублей, сообщается на сайте кабмина.Дополняется, что речь идёт о займе по ставке до 11% годовых, который доступен в рамках новой льготной кредитной программы для системообразующих организаций промышленности и торговли. Согласно условиям программы, одно предприятие может получить в качестве займа до десяти миллиардов рублей."Таким образом, автозавод не мог рассчитывать на кредит более десяти миллиардов рублей, что не отвечало текущим потребностям предприятия, могло привести к снижению оборотных средств и сказаться на его работе", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, группа газ, россия, правительство рф
Правительство увеличило поддержку автозавода ГАЗ
Правительство увеличило поддержку автозавода ГАЗ с десяти до 20 миллиардов рублей
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Правительство РФ увеличило предельный размер субсидируемого кредита для автозавода ГАЗ до 20 миллиардов рублей, сообщается на сайте
кабмина.
"Предельный размер субсидируемого кредита для автозавода ГАЗ увеличен с десяти миллиардов до 20 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Дополняется, что речь идёт о займе по ставке до 11% годовых, который доступен в рамках новой льготной кредитной программы для системообразующих организаций промышленности и торговли. Согласно условиям программы, одно предприятие может получить в качестве займа до десяти миллиардов рублей.
"Таким образом, автозавод не мог рассчитывать на кредит более десяти миллиардов рублей, что не отвечало текущим потребностям предприятия, могло привести к снижению оборотных средств и сказаться на его работе", - добавляется в сообщении.