https://ria.ru/20220502/avtozavod-1786531560.html

Правительство увеличило поддержку автозавода ГАЗ

Правительство увеличило поддержку автозавода ГАЗ - РИА Новости, 02.05.2022

Правительство увеличило поддержку автозавода ГАЗ

Правительство РФ увеличило предельный размер субсидируемого кредита для автозавода ГАЗ до 20 миллиардов рублей, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T12:11

2022-05-02T12:11

2022-05-02T12:11

экономика

группа газ

россия

правительство рф

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Правительство РФ увеличило предельный размер субсидируемого кредита для автозавода ГАЗ до 20 миллиардов рублей, сообщается на сайте кабмина.Дополняется, что речь идёт о займе по ставке до 11% годовых, который доступен в рамках новой льготной кредитной программы для системообразующих организаций промышленности и торговли. Согласно условиям программы, одно предприятие может получить в качестве займа до десяти миллиардов рублей."Таким образом, автозавод не мог рассчитывать на кредит более десяти миллиардов рублей, что не отвечало текущим потребностям предприятия, могло привести к снижению оборотных средств и сказаться на его работе", - добавляется в сообщении.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, группа газ, россия, правительство рф