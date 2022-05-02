https://ria.ru/20220502/armeniya-1786592293.html

Мирзоян и Пауэр выразили удовлетворение армяно-американскими отношениями

Мирзоян и Пауэр выразили удовлетворение армяно-американскими отношениями - РИА Новости, 02.05.2022

Мирзоян и Пауэр выразили удовлетворение армяно-американскими отношениями

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр на встрече в Вашингтоне выразили удовлетворение... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T22:35

2022-05-02T22:35

2022-05-02T22:35

в мире

арарат мирзоян

саманта пауэр

армения

вашингтон (штат)

нагорный карабах

агентство по международному развитию сша

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ЕРЕВАН, 2 мая – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр на встрече в Вашингтоне выразили удовлетворение последовательным развитием армяно-американских отношений, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства."Второго мая находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с администратором USAID Самантой Пауэр. Собеседники выразили удовлетворение последовательным развитием армяно-американских отношений, основанных на общих демократических ценностях", - говорится в сообщении на сайте МИД.Сообщается, что Мирзоян отметил важность содействия, оказываемого Армении USAID в ряде областей, в частности в борьбе с коррупцией, инициативам правительства по реформированию сферы юстиции и патрульной полиции. "Были рассмотрены инновационные программы устойчивого развития, реализуемые USAID в Армении в рамках армяно-американского сотрудничества для содействия демократическому развитию страны, экономическому росту, укреплению энергетической безопасности и реформам в социальной сфере", - отмечается в сообщении.Стороны также обсудили возможности расширения взаимодействия и реализации новых совместных программ.Также сообщается, что Мирзоян рассказал собеседнице о гуманитарных проблемах, возникших в результате эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года. "В этом контексте была особо подчеркнута необходимость возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220502/memorandum-1786589598.html

https://ria.ru/20220415/konflikt-1783726964.html

армения

вашингтон (штат)

нагорный карабах

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в мире, арарат мирзоян, саманта пауэр, армения, вашингтон (штат), нагорный карабах, агентство по международному развитию сша