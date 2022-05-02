Мирзоян и Пауэр выразили удовлетворение армяно-американскими отношениями
Мирзоян и Пауэр выразили удовлетворение развитием армяно-американских отношений
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян выступает на заседании Совета Федерации РФ. 27 февраля 2019
ЕРЕВАН, 2 мая – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр на встрече в Вашингтоне выразили удовлетворение последовательным развитием армяно-американских отношений, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
"Второго мая находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с администратором USAID Самантой Пауэр. Собеседники выразили удовлетворение последовательным развитием армяно-американских отношений, основанных на общих демократических ценностях", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Сообщается, что Мирзоян отметил важность содействия, оказываемого Армении USAID в ряде областей, в частности в борьбе с коррупцией, инициативам правительства по реформированию сферы юстиции и патрульной полиции. "Были рассмотрены инновационные программы устойчивого развития, реализуемые USAID в Армении в рамках армяно-американского сотрудничества для содействия демократическому развитию страны, экономическому росту, укреплению энергетической безопасности и реформам в социальной сфере", - отмечается в сообщении.
Стороны также обсудили возможности расширения взаимодействия и реализации новых совместных программ.
Также сообщается, что Мирзоян рассказал собеседнице о гуманитарных проблемах, возникших в результате эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года. "В этом контексте была особо подчеркнута необходимость возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.