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Мирзоян и Пауэр выразили удовлетворение армяно-американскими отношениями - РИА Новости, 02.05.2022
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Мирзоян и Пауэр выразили удовлетворение армяно-американскими отношениями
Мирзоян и Пауэр выразили удовлетворение армяно-американскими отношениями - РИА Новости, 02.05.2022
Мирзоян и Пауэр выразили удовлетворение армяно-американскими отношениями
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр на встрече в Вашингтоне выразили удовлетворение... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T22:35
2022-05-02T22:35
в мире
арарат мирзоян
саманта пауэр
армения
вашингтон (штат)
нагорный карабах
агентство по международному развитию сша
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ЕРЕВАН, 2 мая – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр на встрече в Вашингтоне выразили удовлетворение последовательным развитием армяно-американских отношений, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства."Второго мая находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с администратором USAID Самантой Пауэр. Собеседники выразили удовлетворение последовательным развитием армяно-американских отношений, основанных на общих демократических ценностях", - говорится в сообщении на сайте МИД.Сообщается, что Мирзоян отметил важность содействия, оказываемого Армении USAID в ряде областей, в частности в борьбе с коррупцией, инициативам правительства по реформированию сферы юстиции и патрульной полиции. "Были рассмотрены инновационные программы устойчивого развития, реализуемые USAID в Армении в рамках армяно-американского сотрудничества для содействия демократическому развитию страны, экономическому росту, укреплению энергетической безопасности и реформам в социальной сфере", - отмечается в сообщении.Стороны также обсудили возможности расширения взаимодействия и реализации новых совместных программ.Также сообщается, что Мирзоян рассказал собеседнице о гуманитарных проблемах, возникших в результате эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года. "В этом контексте была особо подчеркнута необходимость возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220502/memorandum-1786589598.html
https://ria.ru/20220415/konflikt-1783726964.html
армения
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в мире, арарат мирзоян, саманта пауэр, армения, вашингтон (штат), нагорный карабах, агентство по международному развитию сша
22:35 02.05.2022
 
Мирзоян и Пауэр выразили удовлетворение армяно-американскими отношениями

Мирзоян и Пауэр выразили удовлетворение развитием армяно-американских отношений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян выступает на заседании Совета Федерации РФ. 27 февраля 2019
Спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян выступает на заседании Совета Федерации РФ. 27 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 2 мая – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр на встрече в Вашингтоне выразили удовлетворение последовательным развитием армяно-американских отношений, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
"Второго мая находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с администратором USAID Самантой Пауэр. Собеседники выразили удовлетворение последовательным развитием армяно-американских отношений, основанных на общих демократических ценностях", - говорится в сообщении на сайте МИД.
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Сообщается, что Мирзоян отметил важность содействия, оказываемого Армении USAID в ряде областей, в частности в борьбе с коррупцией, инициативам правительства по реформированию сферы юстиции и патрульной полиции. "Были рассмотрены инновационные программы устойчивого развития, реализуемые USAID в Армении в рамках армяно-американского сотрудничества для содействия демократическому развитию страны, экономическому росту, укреплению энергетической безопасности и реформам в социальной сфере", - отмечается в сообщении.
Стороны также обсудили возможности расширения взаимодействия и реализации новых совместных программ.
Также сообщается, что Мирзоян рассказал собеседнице о гуманитарных проблемах, возникших в результате эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года. "В этом контексте была особо подчеркнута необходимость возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреАрарат МирзоянСаманта ПауэрАрменияВашингтон (штат)Нагорный КарабахАгентство по международному развитию США
 
 
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