https://ria.ru/20220501/zakon-1786454511.html

Путин подписал законы о передаче налоговиками сведений о физлицах в ПФР

Путин подписал законы о передаче налоговиками сведений о физлицах в ПФР - РИА Новости, 01.05.2022

Путин подписал законы о передаче налоговиками сведений о физлицах в ПФР

Президент России Владимир Путин подписал законы, обязывающие налоговые органы представлять Пенсионному фонду России (ПФР) сведения о доходах граждан, а ПФР в... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T15:14

2022-05-01T15:14

2022-05-01T15:14

экономика

россия

пенсионный фонд рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

владимир путин

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, обязывающие налоговые органы представлять Пенсионному фонду России (ПФР) сведения о доходах граждан, а ПФР в отношении них - соблюдать режим налоговой тайны. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.До принятия законов налоговые органы предоставляли имеющиеся у них сведения о доходах физлиц по запросам уполномоченных органов субъектов РФ в целях, связанных с государственной социальной помощью и мерами социальной защиты и поддержки. Причем это делалось с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.Первый из законов предусматривает онлайн-передачу таких сведений налоговыми органами в рамках межведомственного взаимодействия по запросам не только таких уполномоченных органов, но и ПФР, что должно позволить ПФР определять физлиц, которым могут быть оказаны такие меры соцподдержки. Соответствующее изменение вносится в закон "О налоговых органах РФ".Второй закон распространяет запрет на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, на сведения о доходах физлиц, которые ПФР получит в электронной форме от налоговиков в рамках межведомственного взаимодействия. Одновременно устанавливается, что с 1 августа 2022 года представление налоговым органом сведений о налогоплательщике или плательщике страховых взносов, составляющих налоговую тайну, иному лицу при наличии согласия на это такого плательщика не будет являться разглашением налоговой тайны.По выбору плательщика налогов и сборов такое согласие может быть представлено в отношении всех полученных налоговым органом сведений или их части. Оно направляется в налоговый орган в электронной форме в утвержденном ФНС России порядке. Соответствующие изменения вносятся в часть первую Налогового кодекса. Оба закона вступают в силу со дня их официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.

https://ria.ru/20220501/dannye-1786453369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/vychet-1779571560.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, пенсионный фонд рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин