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Путин подписал законы о передаче налоговиками сведений о физлицах в ПФР - РИА Новости, 01.05.2022
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Путин подписал законы о передаче налоговиками сведений о физлицах в ПФР
Путин подписал законы о передаче налоговиками сведений о физлицах в ПФР - РИА Новости, 01.05.2022
Путин подписал законы о передаче налоговиками сведений о физлицах в ПФР
Президент России Владимир Путин подписал законы, обязывающие налоговые органы представлять Пенсионному фонду России (ПФР) сведения о доходах граждан, а ПФР в... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:14
2022-05-01T15:14
экономика
россия
пенсионный фонд рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, обязывающие налоговые органы представлять Пенсионному фонду России (ПФР) сведения о доходах граждан, а ПФР в отношении них - соблюдать режим налоговой тайны. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.До принятия законов налоговые органы предоставляли имеющиеся у них сведения о доходах физлиц по запросам уполномоченных органов субъектов РФ в целях, связанных с государственной социальной помощью и мерами социальной защиты и поддержки. Причем это делалось с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.Первый из законов предусматривает онлайн-передачу таких сведений налоговыми органами в рамках межведомственного взаимодействия по запросам не только таких уполномоченных органов, но и ПФР, что должно позволить ПФР определять физлиц, которым могут быть оказаны такие меры соцподдержки. Соответствующее изменение вносится в закон "О налоговых органах РФ".Второй закон распространяет запрет на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, на сведения о доходах физлиц, которые ПФР получит в электронной форме от налоговиков в рамках межведомственного взаимодействия. Одновременно устанавливается, что с 1 августа 2022 года представление налоговым органом сведений о налогоплательщике или плательщике страховых взносов, составляющих налоговую тайну, иному лицу при наличии согласия на это такого плательщика не будет являться разглашением налоговой тайны.По выбору плательщика налогов и сборов такое согласие может быть представлено в отношении всех полученных налоговым органом сведений или их части. Оно направляется в налоговый орган в электронной форме в утвержденном ФНС России порядке. Соответствующие изменения вносятся в часть первую Налогового кодекса. Оба закона вступают в силу со дня их официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.
https://ria.ru/20220501/dannye-1786453369.html
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экономика, россия, пенсионный фонд рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин
15:14 01.05.2022
 
Путин подписал законы о передаче налоговиками сведений о физлицах в ПФР

Президент Путин подписал законы о передаче налоговиками сведений о доходах физлиц в ПФР

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, обязывающие налоговые органы представлять Пенсионному фонду России (ПФР) сведения о доходах граждан, а ПФР в отношении них - соблюдать режим налоговой тайны. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
До принятия законов налоговые органы предоставляли имеющиеся у них сведения о доходах физлиц по запросам уполномоченных органов субъектов РФ в целях, связанных с государственной социальной помощью и мерами социальной защиты и поддержки. Причем это делалось с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 15:03
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Первый из законов предусматривает онлайн-передачу таких сведений налоговыми органами в рамках межведомственного взаимодействия по запросам не только таких уполномоченных органов, но и ПФР, что должно позволить ПФР определять физлиц, которым могут быть оказаны такие меры соцподдержки. Соответствующее изменение вносится в закон "О налоговых органах РФ".
Второй закон распространяет запрет на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, на сведения о доходах физлиц, которые ПФР получит в электронной форме от налоговиков в рамках межведомственного взаимодействия. Одновременно устанавливается, что с 1 августа 2022 года представление налоговым органом сведений о налогоплательщике или плательщике страховых взносов, составляющих налоговую тайну, иному лицу при наличии согласия на это такого плательщика не будет являться разглашением налоговой тайны.
По выбору плательщика налогов и сборов такое согласие может быть представлено в отношении всех полученных налоговым органом сведений или их части. Оно направляется в налоговый орган в электронной форме в утвержденном ФНС России порядке. Соответствующие изменения вносятся в часть первую Налогового кодекса. Оба закона вступают в силу со дня их официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 09:56В России
СМИ сообщили о сокращении сроков предоставления налогового вычета гражданам
 
ЭкономикаРоссияПенсионный фонд РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Владимир Путин
 
 
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