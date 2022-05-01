Путин подписал законы о передаче налоговиками сведений о физлицах в ПФР
Президент Путин подписал законы о передаче налоговиками сведений о доходах физлиц в ПФР
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, обязывающие налоговые органы представлять Пенсионному фонду России (ПФР) сведения о доходах граждан, а ПФР в отношении них - соблюдать режим налоговой тайны. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
До принятия законов налоговые органы предоставляли имеющиеся у них сведения о доходах физлиц по запросам уполномоченных органов субъектов РФ в целях, связанных с государственной социальной помощью и мерами социальной защиты и поддержки. Причем это делалось с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Первый из законов предусматривает онлайн-передачу таких сведений налоговыми органами в рамках межведомственного взаимодействия по запросам не только таких уполномоченных органов, но и ПФР, что должно позволить ПФР определять физлиц, которым могут быть оказаны такие меры соцподдержки. Соответствующее изменение вносится в закон "О налоговых органах РФ".
Второй закон распространяет запрет на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, на сведения о доходах физлиц, которые ПФР получит в электронной форме от налоговиков в рамках межведомственного взаимодействия. Одновременно устанавливается, что с 1 августа 2022 года представление налоговым органом сведений о налогоплательщике или плательщике страховых взносов, составляющих налоговую тайну, иному лицу при наличии согласия на это такого плательщика не будет являться разглашением налоговой тайны.
По выбору плательщика налогов и сборов такое согласие может быть представлено в отношении всех полученных налоговым органом сведений или их части. Оно направляется в налоговый орган в электронной форме в утвержденном ФНС России порядке. Соответствующие изменения вносятся в часть первую Налогового кодекса. Оба закона вступают в силу со дня их официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.