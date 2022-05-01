Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о подтверждении форс-мажоров региональными ТПП - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220501/zakon-1786454388.html
Путин подписал закон о подтверждении форс-мажоров региональными ТПП
Путин подписал закон о подтверждении форс-мажоров региональными ТПП - РИА Новости, 01.05.2022
Путин подписал закон о подтверждении форс-мажоров региональными ТПП
Президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении региональными торгово-промышленными палатами (ТПП) фактов форс-мажора при исполнении коммерческих РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:13
2022-05-01T15:13
торгово-промышленная палата рф
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780471659_0:0:3100:1744_1920x0_80_0_0_8d37a1186c1dd10152f05d3669e9df4e.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении региональными торгово-промышленными палатами (ТПП) фактов форс-мажора при исполнении коммерческих договоров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон закрепляет право Торгово-промышленной палаты РФ определять региональные ТПП, которые смогут свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) в коммерческих сделках, из-за чего один из партнеров не может выполнить свои обязательства по не зависящим от него причинам.ТПП РФ будет публиковать перечень таких региональных палат на своем официальном сайте, устанавливать порядок выдачи ими заключений о форс-мажоре, а также приостанавливать и прекращать их полномочия при нарушении ими установленного порядка свидетельствования форс-мажора.До принятия закона в случае спора бизнес для свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы мог обратиться в региональную торгово-промышленную палату, но не везде ответ был оперативным и точным.Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. По мнению правительства РФ, он позволит сформировать единые критерии определения форс-мажора и усилить защиту интересов добросовестных предпринимателей, что в целом будет способствовать улучшению инвестиционного климата в России.
https://ria.ru/20220420/tekhnika-1784406500.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780471659_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_af6f6c808d647ca5f67a5ed3a781c0d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
торгово-промышленная палата рф, экономика, владимир путин
15:13 01.05.2022
 
Путин подписал закон о подтверждении форс-мажоров региональными ТПП

Путин подписал закон о подтверждении форс-мажоров торгово-промышленными палатами регионов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении региональными торгово-промышленными палатами (ТПП) фактов форс-мажора при исполнении коммерческих договоров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон закрепляет право Торгово-промышленной палаты РФ определять региональные ТПП, которые смогут свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) в коммерческих сделках, из-за чего один из партнеров не может выполнить свои обязательства по не зависящим от него причинам.
ТПП РФ будет публиковать перечень таких региональных палат на своем официальном сайте, устанавливать порядок выдачи ими заключений о форс-мажоре, а также приостанавливать и прекращать их полномочия при нарушении ими установленного порядка свидетельствования форс-мажора.
До принятия закона в случае спора бизнес для свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы мог обратиться в региональную торгово-промышленную палату, но не везде ответ был оперативным и точным.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. По мнению правительства РФ, он позволит сформировать единые критерии определения форс-мажора и усилить защиту интересов добросовестных предпринимателей, что в целом будет способствовать улучшению инвестиционного климата в России.
Город Пекин - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 06:14
Наивно полагать, что в Россию резко хлынет техника из Китая, заявили в ТПП
 
Торгово-промышленная палата РФЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала