https://ria.ru/20220501/zakon-1786454388.html
Путин подписал закон о подтверждении форс-мажоров региональными ТПП
Путин подписал закон о подтверждении форс-мажоров региональными ТПП - РИА Новости, 01.05.2022
Путин подписал закон о подтверждении форс-мажоров региональными ТПП
Президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении региональными торгово-промышленными палатами (ТПП) фактов форс-мажора при исполнении коммерческих РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:13
2022-05-01T15:13
2022-05-01T15:13
торгово-промышленная палата рф
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении региональными торгово-промышленными палатами (ТПП) фактов форс-мажора при исполнении коммерческих договоров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон закрепляет право Торгово-промышленной палаты РФ определять региональные ТПП, которые смогут свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) в коммерческих сделках, из-за чего один из партнеров не может выполнить свои обязательства по не зависящим от него причинам.ТПП РФ будет публиковать перечень таких региональных палат на своем официальном сайте, устанавливать порядок выдачи ими заключений о форс-мажоре, а также приостанавливать и прекращать их полномочия при нарушении ими установленного порядка свидетельствования форс-мажора.До принятия закона в случае спора бизнес для свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы мог обратиться в региональную торгово-промышленную палату, но не везде ответ был оперативным и точным.Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. По мнению правительства РФ, он позволит сформировать единые критерии определения форс-мажора и усилить защиту интересов добросовестных предпринимателей, что в целом будет способствовать улучшению инвестиционного климата в России.
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торгово-промышленная палата рф, экономика, владимир путин
Путин подписал закон о подтверждении форс-мажоров региональными ТПП
Путин подписал закон о подтверждении форс-мажоров торгово-промышленными палатами регионов
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении региональными торгово-промышленными палатами (ТПП) фактов форс-мажора при исполнении коммерческих договоров. Документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон закрепляет право Торгово-промышленной палаты РФ
определять региональные ТПП
, которые смогут свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) в коммерческих сделках, из-за чего один из партнеров не может выполнить свои обязательства по не зависящим от него причинам.
ТПП РФ будет публиковать перечень таких региональных палат на своем официальном сайте, устанавливать порядок выдачи ими заключений о форс-мажоре, а также приостанавливать и прекращать их полномочия при нарушении ими установленного порядка свидетельствования форс-мажора.
До принятия закона в случае спора бизнес для свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы мог обратиться в региональную торгово-промышленную палату, но не везде ответ был оперативным и точным.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. По мнению правительства РФ, он позволит сформировать единые критерии определения форс-мажора и усилить защиту интересов добросовестных предпринимателей, что в целом будет способствовать улучшению инвестиционного климата в России.