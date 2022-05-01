Дояру из Якутии присвоили звание Героя труда
Губернатор Якутии Айсен Николаев: дояру Владимиру Михайлову присвоили звание Героя труда
Золотая медаль "Герой труда". Архивное фото
ЯКУТСК, 1 мая – РИА Новости. Первомай в Якутии в 2022 году практически совпал с празднованием 100-летия ЯАССР, по случаю юбилея республики и к 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда дояру из Якутии Владимиру Михайлову, сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе праздничного шествия трудовых коллективов в городе Якутске.
Якутяне после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса массово вышли сегодня на празднование 1 мая. По информации организаторов, в Якутске на первомайской демонстрации приняли участие около 50 тысяч человек. Шествие открыла главная колонна, посвященная Году культурного наследия России, 100-летию Якутской АССР и Году матери в Якутии, 390-летию города Якутска и 200-летию первой Городской Думы.
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Глава республики поздравил жителей республики с праздником Весны и Труда. "Сегодня мы все в едином строю встречаем этот замечательный праздник. Мы гордимся тем, что в этом году солнечный Первомай практически совпал со 100-летием нашей любимой республики. Мы встречаем этот праздник воодушевленные: идем вперед, трудовые достижения якутян известны всей России. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда России Владимиру Африкановичу Михайлову, дояру животноводческого коллектива "Крестях" Сунтарского улуса. Это показывает, что из Якутии всегда выходили и выходят люди, которые своим трудом прославляют родную землю и всю Россию", - сказал Николаев.
Участников демонстрации поздравили сенатор РФ Александр Акимов, депутат Государственной Думы Галина Данчикова, первый заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков, глава города Якутска Евгений Григорьев и другие.
В среду жители Якутии отметили 100-летие со дня образования Якутской автономной советской социалистической республики.