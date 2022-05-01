https://ria.ru/20220501/yakutiya-1786415578.html

Дояру из Якутии присвоили звание Героя труда

Дояру из Якутии присвоили звание Героя труда - РИА Новости, 01.05.2022

Дояру из Якутии присвоили звание Героя труда

Первомай в Якутии в 2022 году практически совпал с празднованием 100-летия ЯАССР, по случаю юбилея республики и к 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T08:01

2022-05-01T08:01

2022-05-01T08:01

общество

владимир путин

александр жирков

евгений григорьев

сунтарский улус

якутск

россия

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82753/88/827538853_0:667:1532:1529_1920x0_80_0_0_31ba4caccbeacf3e09b33f05f60cbe8d.jpg

ЯКУТСК, 1 мая – РИА Новости. Первомай в Якутии в 2022 году практически совпал с празднованием 100-летия ЯАССР, по случаю юбилея республики и к 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда дояру из Якутии Владимиру Михайлову, сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе праздничного шествия трудовых коллективов в городе Якутске.Якутяне после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса массово вышли сегодня на празднование 1 мая. По информации организаторов, в Якутске на первомайской демонстрации приняли участие около 50 тысяч человек. Шествие открыла главная колонна, посвященная Году культурного наследия России, 100-летию Якутской АССР и Году матери в Якутии, 390-летию города Якутска и 200-летию первой Городской Думы.Глава республики поздравил жителей республики с праздником Весны и Труда. "Сегодня мы все в едином строю встречаем этот замечательный праздник. Мы гордимся тем, что в этом году солнечный Первомай практически совпал со 100-летием нашей любимой республики. Мы встречаем этот праздник воодушевленные: идем вперед, трудовые достижения якутян известны всей России. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда России Владимиру Африкановичу Михайлову, дояру животноводческого коллектива "Крестях" Сунтарского улуса. Это показывает, что из Якутии всегда выходили и выходят люди, которые своим трудом прославляют родную землю и всю Россию", - сказал Николаев.Участников демонстрации поздравили сенатор РФ Александр Акимов, депутат Государственной Думы Галина Данчикова, первый заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков, глава города Якутска Евгений Григорьев и другие.В среду жители Якутии отметили 100-летие со дня образования Якутской автономной советской социалистической республики.

https://ria.ru/20220427/trud-1785704699.html

https://ria.ru/20220428/yakutiya-1785940926.html

сунтарский улус

якутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, александр жирков, евгений григорьев, сунтарский улус, якутск, россия