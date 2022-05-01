https://ria.ru/20220501/stolknoveniya-1786476427.html
В Париже начались столкновения полиции и радикалов
В Париже начались столкновения полиции и радикалов - РИА Новости, 01.05.2022
В Париже начались столкновения полиции и радикалов
Столкновения полиции и демонстрантов начались на первомайской акции в Париже, правоохранители несколько раз применили слезоточивый газ, передает корреспондент... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T18:23
2022-05-01T18:23
2022-05-01T19:50
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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова. Столкновения полиции и демонстрантов начались на первомайской акции в Париже, правоохранители несколько раз применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Традиционная первомайская демонстрация в Международный день трудящихся стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже. Шествие началось в районе 15:00 по местному времени (16:00 мск). Колонна движется по бульвару Вольтер в сторону площади Нации, которая станет конечной точкой маршрута.Столкновения полиции и радикально настроенных демонстрантов вспыхнули на бульваре Вольтер. Протестующие начали забрасывать полицию дымовыми шашками, стеклянными бутылками и камнями. Прямо перед колонной полицейских они подожгли несколько мусорных контейнеров. В ответ стражи порядка несколько раз подряд применили слезоточивый газ. К месту горящих баков прибыли пожарные.Провоцировать полицию начала примкнувшая к демонстрации радикально настроенная молодежь Black block. Они забрасывали правоохранителей шашками, камнями, стеклянными бутылками, затем стали громить витрины кафе, агентств недвижимости, банков, аптек и других зданий на бульваре Вольтер. Они также выбили стекла нескольких остановок, расположенных на бульваре.В один из разгромленных вандалами супермаркетов начали заходить прохожие и воровать оттуда продукты — одни выносили овощи, другие — алкоголь. При этом некоторые из них специально надевали на лицо маски, чтобы полицейские не смогли вычислить их по видеозаписям.Силовикам пришлось задержать несколько человек за нарушение правопорядка.Ожидается, что в манифестации во французской столице примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тысячи полицейских.
https://ria.ru/20220501/demonstratsii-1786445119.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры столкновения полиции и радикалов в Париже
Столкновения полиции и радикалов начались на бульваре Вольтер в Париже, правоохранители несколько раз распылили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
2022-05-01T18:23
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, праздник весны и труда
18:23 01.05.2022 (обновлено: 19:50 01.05.2022)
В Париже начались столкновения полиции и радикалов
В Париже на первомайской демонстрации начались столкновения полиции и радикалов
ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова. Столкновения полиции и демонстрантов начались на первомайской акции в Париже, правоохранители несколько раз применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Традиционная первомайская демонстрация в Международный день трудящихся стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже
. Шествие началось в районе 15:00 по местному времени (16:00 мск). Колонна движется по бульвару Вольтер в сторону площади Нации, которая станет конечной точкой маршрута.
Столкновения полиции и радикально настроенных демонстрантов вспыхнули на бульваре Вольтер. Протестующие начали забрасывать полицию дымовыми шашками, стеклянными бутылками и камнями. Прямо перед колонной полицейских они подожгли несколько мусорных контейнеров. В ответ стражи порядка несколько раз подряд применили слезоточивый газ. К месту горящих баков прибыли пожарные.
Провоцировать полицию начала примкнувшая к демонстрации радикально настроенная молодежь Black block. Они забрасывали правоохранителей шашками, камнями, стеклянными бутылками, затем стали громить витрины кафе, агентств недвижимости, банков, аптек и других зданий на бульваре Вольтер. Они также выбили стекла нескольких остановок, расположенных на бульваре.
В один из разгромленных вандалами супермаркетов начали заходить прохожие и воровать оттуда продукты — одни выносили овощи, другие — алкоголь. При этом некоторые из них специально надевали на лицо маски, чтобы полицейские не смогли вычислить их по видеозаписям.
Силовикам пришлось задержать несколько человек за нарушение правопорядка.
Ожидается, что в манифестации во французской столице примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тысячи полицейских.