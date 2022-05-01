https://ria.ru/20220501/stolknoveniya-1786476427.html

В Париже начались столкновения полиции и радикалов

В Париже начались столкновения полиции и радикалов - РИА Новости, 01.05.2022

В Париже начались столкновения полиции и радикалов

Столкновения полиции и демонстрантов начались на первомайской акции в Париже, правоохранители несколько раз применили слезоточивый газ, передает корреспондент... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T18:23

2022-05-01T18:23

2022-05-01T19:50

в мире

париж

франция

праздник весны и труда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786476285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13cd4a6fae161a9f64906699de9158fb.jpg

ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова. Столкновения полиции и демонстрантов начались на первомайской акции в Париже, правоохранители несколько раз применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Традиционная первомайская демонстрация в Международный день трудящихся стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже. Шествие началось в районе 15:00 по местному времени (16:00 мск). Колонна движется по бульвару Вольтер в сторону площади Нации, которая станет конечной точкой маршрута.Столкновения полиции и радикально настроенных демонстрантов вспыхнули на бульваре Вольтер. Протестующие начали забрасывать полицию дымовыми шашками, стеклянными бутылками и камнями. Прямо перед колонной полицейских они подожгли несколько мусорных контейнеров. В ответ стражи порядка несколько раз подряд применили слезоточивый газ. К месту горящих баков прибыли пожарные.Провоцировать полицию начала примкнувшая к демонстрации радикально настроенная молодежь Black block. Они забрасывали правоохранителей шашками, камнями, стеклянными бутылками, затем стали громить витрины кафе, агентств недвижимости, банков, аптек и других зданий на бульваре Вольтер. Они также выбили стекла нескольких остановок, расположенных на бульваре.В один из разгромленных вандалами супермаркетов начали заходить прохожие и воровать оттуда продукты — одни выносили овощи, другие — алкоголь. При этом некоторые из них специально надевали на лицо маски, чтобы полицейские не смогли вычислить их по видеозаписям.Силовикам пришлось задержать несколько человек за нарушение правопорядка.Ожидается, что в манифестации во французской столице примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тысячи полицейских.

https://ria.ru/20220501/demonstratsii-1786445119.html

https://ria.ru/20220501/demonstratsiya-1786480156.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры столкновения полиции и радикалов в Париже Столкновения полиции и радикалов начались на бульваре Вольтер в Париже, правоохранители несколько раз распылили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. 2022-05-01T18:23 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция, праздник весны и труда