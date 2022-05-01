https://ria.ru/20220501/pogibshie-1786482948.html

За сутки четверо военных ДНР погибли

За сутки четверо военных ДНР погибли - РИА Новости, 01.05.2022

За сутки четверо военных ДНР погибли

Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, еще 12 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T19:15

2022-05-01T19:15

2022-05-01T19:17

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, еще 12 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четверо защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 12 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Согласно заявлению ведомства, силы ДНР за сутки уничтожили 21 украинского нациста, две БМП, захватили один танк. По данным Народной милиции, с начала текущих суток украинские войска выпустили более ста снарядов по шести населенным пунктам ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/poteri-1786241595.html

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в мире, днр, лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина