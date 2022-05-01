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За сутки четверо военных ДНР погибли - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/pogibshie-1786482948.html
За сутки четверо военных ДНР погибли
За сутки четверо военных ДНР погибли - РИА Новости, 01.05.2022
За сутки четверо военных ДНР погибли
Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, еще 12 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T19:15
2022-05-01T19:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, еще 12 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четверо защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 12 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Согласно заявлению ведомства, силы ДНР за сутки уничтожили 21 украинского нациста, две БМП, захватили один танк. По данным Народной милиции, с начала текущих суток украинские войска выпустили более ста снарядов по шести населенным пунктам ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/poteri-1786241595.html
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в мире, днр, лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина
19:15 01.05.2022 (обновлено: 19:17 01.05.2022)
 
За сутки четверо военных ДНР погибли

В ДНР сообщили, что за сутки четверо военных погибли, еще двенадцать ранены

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР проводят зачистку Левобережного района Мариуполя
Военнослужащие ДНР проводят зачистку Левобережного района Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Военнослужащие ДНР проводят зачистку Левобережного района Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, еще 12 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четверо защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 12 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Согласно заявлению ведомства, силы ДНР за сутки уничтожили 21 украинского нациста, две БМП, захватили один танк. По данным Народной милиции, с начала текущих суток украинские войска выпустили более ста снарядов по шести населенным пунктам ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 19:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За неделю 23 военных погибли, более ста получили ранения, сообщили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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