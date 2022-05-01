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Япония изучает возможность частично засекретить рекомендации по нацобороне - РИА Новости, 01.05.2022
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Япония изучает возможность частично засекретить рекомендации по нацобороне
Япония изучает возможность частично засекретить рекомендации по нацобороне - РИА Новости, 01.05.2022
Япония изучает возможность частично засекретить рекомендации по нацобороне
Правительство Японии рассматривает возможность частично засекретить основополагающие рекомендации к программе национальной обороны в рамках пересмотра стратегии РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T05:39
2022-05-01T05:39
в мире
япония
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ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность частично засекретить основополагающие рекомендации к программе национальной обороны в рамках пересмотра стратегии национальной безопасности и среднесрочной программы оборонной политики, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.Предполагается, что данные три документа будут пересмотрены до конца текущего финансового года, который завершится 31 марта 2023 года.В частности, источник агентства не исключает, что основополагающие рекомендации, которые в настоящее время являются общедоступными, будут содержать такие позиции, как вопрос о возможности Японии наносить превентивные удары по базам противника."Этот возможный шаг по частичному засекречиванию рекомендаций может быть сделан на основании позиции правящей Либерально-демократической партии, а также мнений ряда экспертов в области безопасности и дипломатии, которые были приглашены на закрытые правительственные заседания", - заявил собеседник агентства.Он также подчеркнул, что "документ, схожий со Стратегией национальной обороны США, необходим" с целью разрешения возможных непредвиденных обстоятельств, в которые были бы вовлечены Китай, Россия и Северная Корея.Агентство также подчеркивает, что есть и противники такого плана. Они отмечают, что частичное засекречивание рекомендаций может привести к тому, что политики будут неохотно пересматривать стратегию безопасности страны в будущем, так как, согласно закону о секретных данных от 2014 года, предполагается наказание за раскрытие информации, которая определена как "секретная".
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в мире, япония
05:39 01.05.2022
 
Япония изучает возможность частично засекретить рекомендации по нацобороне

Япония изучает возможность частично засекретить рекомендации к программе нацобороны

© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты
Японские солдаты - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность частично засекретить основополагающие рекомендации к программе национальной обороны в рамках пересмотра стратегии национальной безопасности и среднесрочной программы оборонной политики, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
Предполагается, что данные три документа будут пересмотрены до конца текущего финансового года, который завершится 31 марта 2023 года.
В частности, источник агентства не исключает, что основополагающие рекомендации, которые в настоящее время являются общедоступными, будут содержать такие позиции, как вопрос о возможности Японии наносить превентивные удары по базам противника.
"Этот возможный шаг по частичному засекречиванию рекомендаций может быть сделан на основании позиции правящей Либерально-демократической партии, а также мнений ряда экспертов в области безопасности и дипломатии, которые были приглашены на закрытые правительственные заседания", - заявил собеседник агентства.
Русский броненосец береговой обороны Адмирал Ушаков был заложен в 1892 году в Петербурге на Балтийском заводе. Участник русско-японской войны. В 1905 году в Цусимском сражении по приказанию командира был уничтожен своей командой, когда весь боевой запас был израсходован
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Он также подчеркнул, что "документ, схожий со Стратегией национальной обороны США, необходим" с целью разрешения возможных непредвиденных обстоятельств, в которые были бы вовлечены Китай, Россия и Северная Корея.
Агентство также подчеркивает, что есть и противники такого плана. Они отмечают, что частичное засекречивание рекомендаций может привести к тому, что политики будут неохотно пересматривать стратегию безопасности страны в будущем, так как, согласно закону о секретных данных от 2014 года, предполагается наказание за раскрытие информации, которая определена как "секретная".
 
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