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Выплаты на детей и надбавки к пенсиям: что изменилось в России с 1 мая

Выплаты на детей и надбавки к пенсиям: что изменилось в России с 1 мая - РИА Новости, 01.05.2022

Выплаты на детей и надбавки к пенсиям: что изменилось в России с 1 мая

В России с 1 мая вступили в силу несколько нововведений: начался прием заявлений на выплаты на детей, расширились основания для получения маткапитала отцами, а... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T01:05

2022-05-01T01:05

2022-05-01T01:05

владимир путин

антон котяков

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В России с 1 мая вступили в силу несколько нововведений: начался прием заявлений на выплаты на детей, расширились основания для получения маткапитала отцами, а также проиндексировали пенсии некоторым категориям граждан.Новая выплата на детейПенсионный фонд России начинает с 1 мая прием заявлений на новую выплату на детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей. Заявление будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней, но в отдельных ситуациях срок рассмотрения может быть продлен - в таком случае семье придет уведомление об этом.В ПФР ранее сообщили, что его отделения будут работать в майские праздники, чтобы принять заявления на выплату.Установить выплату на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами предложил президент России Владимир Путин. Как разъяснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, что составляет порядка 6150 рублей. Если доходы семьи после этого все равно остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если и после этого доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% от данного показателя.Получить пособие смогут родители более чем пяти миллионов детей. Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. Пособие назначается сразу на год.Получение маткапитала отцамиС 1 мая также расширены основания для получения материнского капитала отцами, соответствующий закон 30 апреля подписал Путин.Документ распространяет право на дополнительные меры господдержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих российское гражданство, в случае смерти матери, которая не была россиянкой.Также закон предусматривает право на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.Начисления к пенсиям и выплаты ветеранамС 1 мая будут скорректированы размеры доплат к пенсиям летчиков и шахтеров, имеющих необходимый для этого специальный стаж. Корректировка проводится раз в квартал. Размер доплаты определяется индивидуально с учетом среднего заработка за месяц и продолжительности специального стажа. В среднем по стране доплаты летчикам превышают 12 тысяч рублей в месяц, а шахтерам - около 4 тысяч рублей.Доплату получают только те, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим на нее право. Перерасчет производится автоматически по сведениям, имеющимся в ПФР.Кроме того, ежегодную надбавку к пенсии ко Дню Победы в мае продолжат начислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Ее размер составляет 10 тысяч рублей.Эту надбавку начисляют ежегодно с 2019 года. Согласно указу, подписанному 30 апреля Путиным, в этом году надбавку также получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины.Запрет на списание соцвыплатСоциальные выплаты, инициированные президентом и правительством, с 1 мая больше нельзя будет списывать на погашение кредитов и в рамках исполнительного производства. Исключения составят случаи, если заемщик сам на это согласился.Также от списания будут защищены выплаты малоимущим в рамках оказания государственной социальной помощи.Льготная ипотекаС 1 мая банки начнут выдавать льготную ипотеку по сниженной ставке в 9%. Затраты на эти цели в 2022—2033 году оцениваются в 461 миллиард рублей.Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов – до 6 миллионов рублей.Увеличение максимальной суммы операции в СБПС 1 мая максимальная сумма одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) увеличена до 1 миллиона рублей.Как пояснял ранее Банк России, такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, ТСП смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5-3 раза ниже эквайринговых.При этом минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тысяч рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему составляет 100 тысяч рублей.

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Алексей Калабанов

владимир путин, антон котяков, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, пенсионный фонд рф, общество