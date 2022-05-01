https://ria.ru/20220501/kruizy-1786205854.html

Больше, чем "все включено": как круизы по рекам России привлекают туристов

Больше, чем "все включено": как круизы по рекам России привлекают туристов - РИА Новости, 01.05.2022

Больше, чем "все включено": как круизы по рекам России привлекают туристов

Круизы возвращаются в моду. Примерно 700 тысяч туристов отправятся по российским рекам в этот сезон навигации. Перед майскими праздниками из Северного речного... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T08:00

2022-05-01T08:00

2022-05-01T08:10

туризм

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

маршруты - туризм

туристы

круизы

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782507140_127:389:3073:2046_1920x0_80_0_0_33eff61961654ba67b905670c6873ddc.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Круизы возвращаются в моду. Примерно 700 тысяч туристов отправятся по российским рекам в этот сезон навигации. Перед майскими праздниками из Северного речного порта Москвы вышло уже 16 теплоходов. Выбор большой: программы детские или только для взрослых, экспедиции или сценические туры. С питанием тоже все в порядке — икра, шампанское. О необычных путешествиях по воде, о том, как исследовать Байкал, о самых роскошных и, наоборот, бюджетных вариантах — в материале РИА Новости.Встречают с оркестромСеверный речной порт Москвы в конце апреля украшали сразу несколько больших теплоходов. Довольные отдыхающие покидали суда, их сменяли новые путешественники. Всех встречал оркестр."Мы были в самом первом круизе сезона, он по цене приемлемый, а когда еще и хорошая компания — вообще приятно, — рассказывают туристки, вернувшиеся из Нижнего Новгорода. — Спектакли на борту прекрасные, великолепные выступления музыкантов, обслуживание на высоте. Обращаешься — и через минуту все сделают".Разочарование одно: "Жаль, что Плес не увидели, но это из-за уровня воды". Путешественницы уже планируют следующий круиз — на лето.Сотрудники компаний показывают теплоходы изнутри. Например, "Лунная соната" удивляет каютами. Люксы и полулюксы именные: "Федор Шаляпин", "Елена Образцова", "Владимир Высоцкий". Часы там — с цифрами в виде гитар, есть лоджии. В стандартных — балконы поменьше.Стереотип о том, что в каютах тесновато, остался в прошлом. "Наш люкс вмещает до четырех человек. Есть двух- и трехместные номера, с двумя кроватями или одной", — рассказывает отель-менеджер теплохода "Санкт-Петербург" Любовь Докучаева. На борту несколько ресторанов, баров. Большинство — панорамные."В первый день гостям предлагают общее меню, а потом — на выбор", — отмечает она. Салат из липецких помидоров с моцареллой и гранатовой заправкой, борщ, филе индейки, стейки, лимонное ризотто с мурманской треской, бифштекс из молодого бычка, пломбир, морковный торт, шоколадный флан — это лишь малая часть блюд.Роскошь и телескоп"В последние пять лет круизная отрасль очень активно развиваетя. Операторы каждый год стараются предложить что-то новое: и теплоходы, и маршруты, и форматы", — рассказывает PR-менеджер круизного центра "Инфофлот" Антонина Киселева.Главной новинкой последних лет стал люксовый "Мустай Карим" компании "ВодоходЪ" — первый полноразмерный круизный теплоход, построенный за 60 лет в СССР и России. Навигацию он начал 22 августа 2020-го, а в этом году в его планах — сказочный Мышкин, Санкт-Петербург, круизы с "Академией вина" на борту, восточная сказка Казани, Ростов-на-Дону и Новороссийск с акцентом на античные города. Всего — 44 маршрута.В этом году 29 мая в первый путь отправится новый для российского рынка "Маленький принц" компании "Созвездие". Его полностью переоборудовали: четырехпалубный теплоход-пансионат с каютами люкс и комфорт-класса, в том числе и одноместными, с большими панорамными и лаундж-барами. Есть даже телескоп на борту.Круизы на нем запланировали из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, так что программы разнообразные.Новые форматы привычных круизовНа открытии навигации в Волгограде 20 апреля глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала детские круизы. "В ближайшее время будет подготовлен маршрут", — сообщила она.А вот туры "только для взрослых" уже появились на рынке, причем впервые в России: под них выделили теплоход класса люкс "Россия".Круизы без детей будут такими же насыщенными, как обычные. Но вдобавок — энотуры с сомелье. А также развлекательная программа с мини-спектаклями, музыкальными вечерами, концертами, интеллектуальными играми. Будут и дискуссии на "взрослые темы", например, о вине, крепком алкоголе, искусстве.В круизах "18+" и на теплоходах "Княжна Виктория", "Александр Грин" и "Михаил Булгаков" гостей ждет еще одна новинка — "Икорные церемонии". Услуга платная: сет из пяти видов съедобного "черного золота" сопровождается бутылкой просекко или дорогой водкой. Расскажут о разных сортах икры, чем они отличаются друг от друга, как их правильно есть, с какими напитками.Также компания продолжает развивать формат сценических круизов. "Туристы слушают рассказы о достопримечательностях, мимо которых идет теплоход, — говорит Светлана Гончарова. — Например, два судна у нас заходят в "Ладожские шхеры", там на островах два года жил Николай Рерих".На Онежском озере своя история, и очень древняя: геологический срез Андома-горы, который прекрасно видно с борта, насчитывает примерно 500 миллионов лет (по разным данным, 420-600 миллионов лет. — Прим. ред.).На Байкале, Оби, Иртыше, Енисее — экспедиционные круизы. "Теплоходы для них отличаются оснащением. Одни могут пристать вплотную к берегу, на других есть специальные лодки для высадки там, где нет инфраструктуры", — объясняют в компании "Созвездие". По Байкалу пойдет судно "Империя", по Оби и Иртышу — "Северная сказка"."Экспедиционный круиз по Енисею на четырехпалубном "Максиме Горьком" — это новый взгляд на Сибирь", — рассказывают в компании "ВодоходЪ". В программе — Музей вечной мерзлоты, пересечение полярного круга, посещение плато Путорана, знакомство с бытом коренных этносов Таймыра.С февраля этого года оператор предлагает и круизы по Байкалу, на судне на воздушной подушке. Есть тематические путешествия: фитнес, архитектурные, театральные с известными актерами, "Большая свадьба".All inclusive или круиз-конструкторПрактически все круизы, независимо от формата, работают по принципу "все включено". Не просто "все", даже немного больше, чем, например, в курортном отеле. Это, как правило, еда с напитками, завтрак, обед, ужин, перекусы. Все чаще гостям предлагают гастрономию регионов, мимо которых идет теплоход. Например, меню для путешественников по Енисею разработал шеф-повар красноярского ресторана сибирской кухни "Хозяин тайги".Перед завтраком можно заняться фитнесом или йогой, на некоторых судах доступны спа, бани, хамам, бассейны.Экскурсии, развлекательные программы — это обычно тоже входит в стоимость.Но можно и сэкономить. У круизных компаний появились теплоходы-лоукостеры, а тур собирают как конструктор. Например, необязательно покупать экскурсии или питание на борту. Понравившиеся блюда можно оплатить в ресторане, а города исследовать самостоятельно.При этом, по словам экспертов, цена круиза "все включено" — примерно как за отдых в подмосковном отеле.У каждой компании есть свои скидки — постоянным клиентам, пенсионерам, студентам, молодоженам. Можно сэкономить на раннем бронировании (продажи сезона-2023 уже начались), очень помогла программа кешбэка. Да и по сравнению с прошлым годом круизы практически не подорожали — примерно на три-пять процентов.Правда, работает динамическое ценообразование: чем ближе к началу путешествия, тем дороже.

https://ria.ru/20220420/turmarshrut-1784572637.html

https://ria.ru/20220404/kruizy-1781701291.html

https://ria.ru/20220420/kruizy-1784541661.html

https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html

москва

россия

санкт-петербург

байкал

обь

иртыш (река)

ладожское озеро

онежское озеро

нижний новгород

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), маршруты - туризм, туристы, круизы, москва, россия, инфофлот, куда поехать в выходные, санкт-петербург, байкал, обь, иртыш (река), ладожское озеро, онежское озеро, нижний новгород, казань, куда поехать, актуальное - туризм