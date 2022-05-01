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Больше, чем "все включено": как круизы по рекам России привлекают туристов - РИА Новости, 01.05.2022
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Туризм
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Больше, чем "все включено": как круизы по рекам России привлекают туристов
Больше, чем "все включено": как круизы по рекам России привлекают туристов - РИА Новости, 01.05.2022
Больше, чем "все включено": как круизы по рекам России привлекают туристов
Круизы возвращаются в моду. Примерно 700 тысяч туристов отправятся по российским рекам в этот сезон навигации. Перед майскими праздниками из Северного речного... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T08:00
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туризм
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
маршруты - туризм
туристы
круизы
москва
россия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Круизы возвращаются в моду. Примерно 700 тысяч туристов отправятся по российским рекам в этот сезон навигации. Перед майскими праздниками из Северного речного порта Москвы вышло уже 16 теплоходов. Выбор большой: программы детские или только для взрослых, экспедиции или сценические туры. С питанием тоже все в порядке — икра, шампанское. О необычных путешествиях по воде, о том, как исследовать Байкал, о самых роскошных и, наоборот, бюджетных вариантах — в материале РИА Новости.Встречают с оркестромСеверный речной порт Москвы в конце апреля украшали сразу несколько больших теплоходов. Довольные отдыхающие покидали суда, их сменяли новые путешественники. Всех встречал оркестр."Мы были в самом первом круизе сезона, он по цене приемлемый, а когда еще и хорошая компания — вообще приятно, — рассказывают туристки, вернувшиеся из Нижнего Новгорода. — Спектакли на борту прекрасные, великолепные выступления музыкантов, обслуживание на высоте. Обращаешься — и через минуту все сделают".Разочарование одно: "Жаль, что Плес не увидели, но это из-за уровня воды". Путешественницы уже планируют следующий круиз — на лето.Сотрудники компаний показывают теплоходы изнутри. Например, "Лунная соната" удивляет каютами. Люксы и полулюксы именные: "Федор Шаляпин", "Елена Образцова", "Владимир Высоцкий". Часы там — с цифрами в виде гитар, есть лоджии. В стандартных — балконы поменьше.Стереотип о том, что в каютах тесновато, остался в прошлом. "Наш люкс вмещает до четырех человек. Есть двух- и трехместные номера, с двумя кроватями или одной", — рассказывает отель-менеджер теплохода "Санкт-Петербург" Любовь Докучаева. На борту несколько ресторанов, баров. Большинство — панорамные."В первый день гостям предлагают общее меню, а потом — на выбор", — отмечает она. Салат из липецких помидоров с моцареллой и гранатовой заправкой, борщ, филе индейки, стейки, лимонное ризотто с мурманской треской, бифштекс из молодого бычка, пломбир, морковный торт, шоколадный флан — это лишь малая часть блюд.Роскошь и телескоп"В последние пять лет круизная отрасль очень активно развиваетя. Операторы каждый год стараются предложить что-то новое: и теплоходы, и маршруты, и форматы", — рассказывает PR-менеджер круизного центра "Инфофлот" Антонина Киселева.Главной новинкой последних лет стал люксовый "Мустай Карим" компании "ВодоходЪ" — первый полноразмерный круизный теплоход, построенный за 60 лет в СССР и России. Навигацию он начал 22 августа 2020-го, а в этом году в его планах — сказочный Мышкин, Санкт-Петербург, круизы с "Академией вина" на борту, восточная сказка Казани, Ростов-на-Дону и Новороссийск с акцентом на античные города. Всего — 44 маршрута.В этом году 29 мая в первый путь отправится новый для российского рынка "Маленький принц" компании "Созвездие". Его полностью переоборудовали: четырехпалубный теплоход-пансионат с каютами люкс и комфорт-класса, в том числе и одноместными, с большими панорамными и лаундж-барами. Есть даже телескоп на борту.Круизы на нем запланировали из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, так что программы разнообразные.Новые форматы привычных круизовНа открытии навигации в Волгограде 20 апреля глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала детские круизы. "В ближайшее время будет подготовлен маршрут", — сообщила она.А вот туры "только для взрослых" уже появились на рынке, причем впервые в России: под них выделили теплоход класса люкс "Россия".Круизы без детей будут такими же насыщенными, как обычные. Но вдобавок — энотуры с сомелье. А также развлекательная программа с мини-спектаклями, музыкальными вечерами, концертами, интеллектуальными играми. Будут и дискуссии на "взрослые темы", например, о вине, крепком алкоголе, искусстве.В круизах "18+" и на теплоходах "Княжна Виктория", "Александр Грин" и "Михаил Булгаков" гостей ждет еще одна новинка — "Икорные церемонии". Услуга платная: сет из пяти видов съедобного "черного золота" сопровождается бутылкой просекко или дорогой водкой. Расскажут о разных сортах икры, чем они отличаются друг от друга, как их правильно есть, с какими напитками.Также компания продолжает развивать формат сценических круизов. "Туристы слушают рассказы о достопримечательностях, мимо которых идет теплоход, — говорит Светлана Гончарова. — Например, два судна у нас заходят в "Ладожские шхеры", там на островах два года жил Николай Рерих".На Онежском озере своя история, и очень древняя: геологический срез Андома-горы, который прекрасно видно с борта, насчитывает примерно 500 миллионов лет (по разным данным, 420-600 миллионов лет. — Прим. ред.).На Байкале, Оби, Иртыше, Енисее — экспедиционные круизы. "Теплоходы для них отличаются оснащением. Одни могут пристать вплотную к берегу, на других есть специальные лодки для высадки там, где нет инфраструктуры", — объясняют в компании "Созвездие". По Байкалу пойдет судно "Империя", по Оби и Иртышу — "Северная сказка"."Экспедиционный круиз по Енисею на четырехпалубном "Максиме Горьком" — это новый взгляд на Сибирь", — рассказывают в компании "ВодоходЪ". В программе — Музей вечной мерзлоты, пересечение полярного круга, посещение плато Путорана, знакомство с бытом коренных этносов Таймыра.С февраля этого года оператор предлагает и круизы по Байкалу, на судне на воздушной подушке. Есть тематические путешествия: фитнес, архитектурные, театральные с известными актерами, "Большая свадьба".All inclusive или круиз-конструкторПрактически все круизы, независимо от формата, работают по принципу "все включено". Не просто "все", даже немного больше, чем, например, в курортном отеле. Это, как правило, еда с напитками, завтрак, обед, ужин, перекусы. Все чаще гостям предлагают гастрономию регионов, мимо которых идет теплоход. Например, меню для путешественников по Енисею разработал шеф-повар красноярского ресторана сибирской кухни "Хозяин тайги".Перед завтраком можно заняться фитнесом или йогой, на некоторых судах доступны спа, бани, хамам, бассейны.Экскурсии, развлекательные программы — это обычно тоже входит в стоимость.Но можно и сэкономить. У круизных компаний появились теплоходы-лоукостеры, а тур собирают как конструктор. Например, необязательно покупать экскурсии или питание на борту. Понравившиеся блюда можно оплатить в ресторане, а города исследовать самостоятельно.При этом, по словам экспертов, цена круиза "все включено" — примерно как за отдых в подмосковном отеле.У каждой компании есть свои скидки — постоянным клиентам, пенсионерам, студентам, молодоженам. Можно сэкономить на раннем бронировании (продажи сезона-2023 уже начались), очень помогла программа кешбэка. Да и по сравнению с прошлым годом круизы практически не подорожали — примерно на три-пять процентов.Правда, работает динамическое ценообразование: чем ближе к началу путешествия, тем дороже.
https://ria.ru/20220420/turmarshrut-1784572637.html
https://ria.ru/20220404/kruizy-1781701291.html
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туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), маршруты - туризм, туристы, круизы, москва, россия, инфофлот, куда поехать в выходные, санкт-петербург, байкал, обь, иртыш (река), ладожское озеро, онежское озеро, нижний новгород, казань, куда поехать, актуальное - туризм
08:00 01.05.2022 (обновлено: 08:10 01.05.2022)
 

Больше, чем "все включено": как круизы по рекам России привлекают туристов

© РИА Новости / Виталий БелоусовВид с крыши Северного речного вокзала в Москве
Вид с крыши Северного речного вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Круизы возвращаются в моду. Примерно 700 тысяч туристов отправятся по российским рекам в этот сезон навигации. Перед майскими праздниками из Северного речного порта Москвы вышло уже 16 теплоходов. Выбор большой: программы детские или только для взрослых, экспедиции или сценические туры. С питанием тоже все в порядке — икра, шампанское. О необычных путешествиях по воде, о том, как исследовать Байкал, о самых роскошных и, наоборот, бюджетных вариантах — в материале РИА Новости.

Встречают с оркестром

Северный речной порт Москвы в конце апреля украшали сразу несколько больших теплоходов. Довольные отдыхающие покидали суда, их сменяли новые путешественники. Всех встречал оркестр.
"Мы были в самом первом круизе сезона, он по цене приемлемый, а когда еще и хорошая компания — вообще приятно, — рассказывают туристки, вернувшиеся из Нижнего Новгорода. — Спектакли на борту прекрасные, великолепные выступления музыкантов, обслуживание на высоте. Обращаешься — и через минуту все сделают".
Разочарование одно: "Жаль, что Плес не увидели, но это из-за уровня воды". Путешественницы уже планируют следующий круиз — на лето.
Сотрудники компаний показывают теплоходы изнутри. Например, "Лунная соната" удивляет каютами. Люксы и полулюксы именные: "Федор Шаляпин", "Елена Образцова", "Владимир Высоцкий". Часы там — с цифрами в виде гитар, есть лоджии. В стандартных — балконы поменьше.
© РИА Новости / Светлана Баева

Встреча туристов в Северном речном порту Москвы

Теплоходы на Северном речном порту Москвы
1 из 3

Встреча туристов в Северном речном порту Москвы

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваНа борту теплохода "Лунная соната"
На борту теплохода Лунная соната
2 из 3
На борту теплохода "Лунная соната"
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Теплоходы в Северном речном порту Москвы

Теплоходы на Северном речном порту Москвы
3 из 3

Теплоходы в Северном речном порту Москвы

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3

Встреча туристов в Северном речном порту Москвы

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3
На борту теплохода "Лунная соната"
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3

Теплоходы в Северном речном порту Москвы

© РИА Новости / Светлана Баева
Стереотип о том, что в каютах тесновато, остался в прошлом. "Наш люкс вмещает до четырех человек. Есть двух- и трехместные номера, с двумя кроватями или одной", — рассказывает отель-менеджер теплохода "Санкт-Петербург" Любовь Докучаева. На борту несколько ресторанов, баров. Большинство — панорамные.
"В первый день гостям предлагают общее меню, а потом — на выбор", — отмечает она. Салат из липецких помидоров с моцареллой и гранатовой заправкой, борщ, филе индейки, стейки, лимонное ризотто с мурманской треской, бифштекс из молодого бычка, пломбир, морковный торт, шоколадный флан — это лишь малая часть блюд.
© РИА Новости / Светлана БаеваНа борту теплохода "Санкт-Петербург"
На борту теплохода Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
На борту теплохода "Санкт-Петербург"

Роскошь и телескоп

"В последние пять лет круизная отрасль очень активно развиваетя. Операторы каждый год стараются предложить что-то новое: и теплоходы, и маршруты, и форматы", — рассказывает PR-менеджер круизного центра "Инфофлот" Антонина Киселева.

Причина проста. "Из-за коронавируса многие суда, которые раньше работали только с иностранцами, вышли на российский рынок", — объясняет она.

Главной новинкой последних лет стал люксовый "Мустай Карим" компании "ВодоходЪ" — первый полноразмерный круизный теплоход, построенный за 60 лет в СССР и России. Навигацию он начал 22 августа 2020-го, а в этом году в его планах — сказочный Мышкин, Санкт-Петербург, круизы с "Академией вина" на борту, восточная сказка Казани, Ростов-на-Дону и Новороссийск с акцентом на античные города. Всего — 44 маршрута.
CC BY-SA 4.0 / Mike1979 Russia (cropped) / Круизный лайнер "Мустай Карим"
Круизный лайнер Мустай Карим - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Mike1979 Russia (cropped) /
Круизный лайнер "Мустай Карим"
В этом году 29 мая в первый путь отправится новый для российского рынка "Маленький принц" компании "Созвездие". Его полностью переоборудовали: четырехпалубный теплоход-пансионат с каютами люкс и комфорт-класса, в том числе и одноместными, с большими панорамными и лаундж-барами. Есть даже телескоп на борту.
Круизы на нем запланировали из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, так что программы разнообразные.
Круизные туристические суда в Никоновской бухте на острове Валаам - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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Семь регионов России вошли в единый речной турмаршрут

Новые форматы привычных круизов

На открытии навигации в Волгограде 20 апреля глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала детские круизы. "В ближайшее время будет подготовлен маршрут", — сообщила она.
А вот туры "только для взрослых" уже появились на рынке, причем впервые в России: под них выделили теплоход класса люкс "Россия".

"У нас на всех судах есть программы для детей, но давно был запрос на формат child free, чтобы можно было наслаждаться отдыхом в тишине, спокойно общаться, читать книжки, посещать концерты", — рассказывает директор по развитию круизной компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова.

Группы туристов на речной пристани Углича - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 18:46Туризм
В России появились речные круизы "только для взрослых"
Круизы без детей будут такими же насыщенными, как обычные. Но вдобавок — энотуры с сомелье. А также развлекательная программа с мини-спектаклями, музыкальными вечерами, концертами, интеллектуальными играми. Будут и дискуссии на "взрослые темы", например, о вине, крепком алкоголе, искусстве.
В круизах "18+" и на теплоходах "Княжна Виктория", "Александр Грин" и "Михаил Булгаков" гостей ждет еще одна новинка — "Икорные церемонии". Услуга платная: сет из пяти видов съедобного "черного золота" сопровождается бутылкой просекко или дорогой водкой. Расскажут о разных сортах икры, чем они отличаются друг от друга, как их правильно есть, с какими напитками.
© Фото предоставлено круизной компанией "Мостурфлот"

Теплоход "Михаил Булгаков"

Круизная компания Мостурфлот
1 из 3

Теплоход "Михаил Булгаков"

© Фото предоставлено круизной компанией "Мостурфлот"
© Фото предоставлено круизной компанией "Мостурфлот"

Вид с борта теплохода

Круизная компания Мостурфлот
2 из 3

Вид с борта теплохода

© Фото предоставлено круизной компанией "Мостурфлот"
© Фото предоставлено круизной компанией "Мостурфлот"

Теплоход "Андрей Рублев"

Круизная компания Мостурфлот
3 из 3

Теплоход "Андрей Рублев"

© Фото предоставлено круизной компанией "Мостурфлот"
1 из 3

Теплоход "Михаил Булгаков"

© Фото предоставлено круизной компанией "Мостурфлот"
2 из 3

Вид с борта теплохода

© Фото предоставлено круизной компанией "Мостурфлот"
3 из 3

Теплоход "Андрей Рублев"

© Фото предоставлено круизной компанией "Мостурфлот"
Также компания продолжает развивать формат сценических круизов. "Туристы слушают рассказы о достопримечательностях, мимо которых идет теплоход, — говорит Светлана Гончарова. — Например, два судна у нас заходят в "Ладожские шхеры", там на островах два года жил Николай Рерих".
На Онежском озере своя история, и очень древняя: геологический срез Андома-горы, который прекрасно видно с борта, насчитывает примерно 500 миллионов лет (по разным данным, 420-600 миллионов лет. — Прим. ред.).
© Depositphotos / GrinPhotoЗакат на Ладожском озере в Карелии
Закат на Ладожском озере в Карелии
1 из 2
Закат на Ладожском озере в Карелии
© Depositphotos / GrinPhoto
CC BY-SA 4.0 / Марина Целищева / Национальный парк «Ладожские шхеры»: Карелия / Cropped imageНациональный парк "Ладожские шхеры"
Национальный парк Ладожские шхеры
2 из 2
Национальный парк "Ладожские шхеры"
CC BY-SA 4.0 / Марина Целищева / Национальный парк «Ладожские шхеры»: Карелия / Cropped image
1 из 2
Закат на Ладожском озере в Карелии
© Depositphotos / GrinPhoto
2 из 2
Национальный парк "Ладожские шхеры"
CC BY-SA 4.0 / Марина Целищева / Национальный парк «Ладожские шхеры»: Карелия / Cropped image
На Байкале, Оби, Иртыше, Енисее — экспедиционные круизы. "Теплоходы для них отличаются оснащением. Одни могут пристать вплотную к берегу, на других есть специальные лодки для высадки там, где нет инфраструктуры", — объясняют в компании "Созвездие". По Байкалу пойдет судно "Империя", по Оби и Иртышу — "Северная сказка".
"Экспедиционный круиз по Енисею на четырехпалубном "Максиме Горьком" — это новый взгляд на Сибирь", — рассказывают в компании "ВодоходЪ". В программе — Музей вечной мерзлоты, пересечение полярного круга, посещение плато Путорана, знакомство с бытом коренных этносов Таймыра.
© Фото : @svoimxodom/InstagramЕнисей
Енисей
1 из 2
Енисей
© Фото : @svoimxodom/Instagram
© Фото : @svoimxodom/InstagramПлато Путорана
Плато Путорана
2 из 2
Плато Путорана
© Фото : @svoimxodom/Instagram
1 из 2
Енисей
© Фото : @svoimxodom/Instagram
2 из 2
Плато Путорана
© Фото : @svoimxodom/Instagram
"В прошлом году обкатали программу, мест на теплоходе почти не осталось", — говорит гендиректор компании "ВодоходЪ" Ринат Багаутдинов.
С февраля этого года оператор предлагает и круизы по Байкалу, на судне на воздушной подушке. Есть тематические путешествия: фитнес, архитектурные, театральные с известными актерами, "Большая свадьба".
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Скалы Бирюсинского карстового створа на Красноярском водохранилище в Красноярском крае

Скалы Бирюсинского карстового створа на Красноярском водохранилище в Красноярском крае
1 из 2

Скалы Бирюсинского карстового створа на Красноярском водохранилище в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Таежный берег реки Енисей

Таёжный берег реки Енисей
2 из 2

Таежный берег реки Енисей

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 2

Скалы Бирюсинского карстового створа на Красноярском водохранилище в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин
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2 из 2

Таежный берег реки Енисей

© РИА Новости / Илья Наймушин
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All inclusive или круиз-конструктор

Практически все круизы, независимо от формата, работают по принципу "все включено". Не просто "все", даже немного больше, чем, например, в курортном отеле. Это, как правило, еда с напитками, завтрак, обед, ужин, перекусы.
Все чаще гостям предлагают гастрономию регионов, мимо которых идет теплоход. Например, меню для путешественников по Енисею разработал шеф-повар красноярского ресторана сибирской кухни "Хозяин тайги".
Перед завтраком можно заняться фитнесом или йогой, на некоторых судах доступны спа, бани, хамам, бассейны.
Причал Северного речного вокзала - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
20 апреля, 17:51Туризм
Россияне в семь раз чаще стали бронировать круизы по программе кешбэка
Экскурсии, развлекательные программы — это обычно тоже входит в стоимость.
Но можно и сэкономить. У круизных компаний появились теплоходы-лоукостеры, а тур собирают как конструктор. Например, необязательно покупать экскурсии или питание на борту. Понравившиеся блюда можно оплатить в ресторане, а города исследовать самостоятельно.
При этом, по словам экспертов, цена круиза "все включено" — примерно как за отдых в подмосковном отеле.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Бриллиантовая рука"
Кадр из кинофильма Бриллиантовая рука - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости
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Кадр из кинофильма "Бриллиантовая рука"

"Например, круиз выходного дня с отправлением из Москвы, "все включено": стоимость одного дня там от 7,5 тысячи, — уточняет Антонина Киселева. — Экспедиция по Байкалу дороже — от 119 тысяч за неделю, но там очень насыщенная программа. И это классные впечатления, за которыми турист вернется".

У каждой компании есть свои скидки — постоянным клиентам, пенсионерам, студентам, молодоженам. Можно сэкономить на раннем бронировании (продажи сезона-2023 уже начались), очень помогла программа кешбэка. Да и по сравнению с прошлым годом круизы практически не подорожали — примерно на три-пять процентов.
Правда, работает динамическое ценообразование: чем ближе к началу путешествия, тем дороже.
Ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 08:00Туризм
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