https://ria.ru/20220501/kontsert-1786456319.html

Ансамбль песни и танца "Донбасс" и Омский хор выступили на одной сцене

Ансамбль песни и танца "Донбасс" и Омский хор выступили на одной сцене - РИА Новости, 01.05.2022

Ансамбль песни и танца "Донбасс" и Омский хор выступили на одной сцене

Благотворительный концерт в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик прошел в воскресенье в Омске – на одной сцене выступили ансамбль песни и... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T15:34

2022-05-01T15:34

2022-05-01T15:40

омская область

омск

омская область

донбасс

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ОМСК, 1 мая – РИА Новости. Благотворительный концерт в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик прошел в воскресенье в Омске – на одной сцене выступили ансамбль песни и танца "Донбасс" и Омский хор, сообщает областное правительство.В Омской области продолжаются гастроли Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс". Накануне состоялся концерт в доме культуры поселка Ростовка Омского района. В воскресенье концерт прошел на сцене Концертного зала в Омске."В непростой период жизни они дарят нам свое искусство. Прославленный коллектив в этом году отмечает свое 85-летие. В годы Великой Отечественной войны они поднимали дух наших солдат песнями, танцами, дарили эмоции, которые спасали жизни. И сейчас гастролируют по нашей стране", - сказала зампредседателя правительства Омской области Татьяна Дернова.Омичи очень рады, отметила она, что коллективу удалось восстановить здание, которое было разрушено, когда начались события на Донбассе, и что в день Первомая "Донбасс" выступает именно в Омске."Ансамбль живёт, творит, и мы рады, что сегодня они здесь с нами. У российского народа, у народа Донбасса во все времена было много общего - история, язык, культура. Во все времена песня была с нами, и когда тяжело, и когда радостно. И они молодцы, конечно, когда кажется, что сейчас не до песен и не до танцев на этих территориях. Но они понимают, что искусство играет величайшую роль", - подчеркнула Дернова.Открыл сегодняшний концерт Государственный академический Омский русский народный хор, тем самым, поприветствовав гостей из Донецкой Народной Республики от имении сибиряков. В свою очередь, ансамбль "Донбасс" подарил омичам свои самые известные номера: "Донбасские парни", "Молитва о Донбассе", "Шахтерские дворы", "Березка", Казачий пляс "Как за Кальмиус-рекой", а также известную донбасскую "Калинку".

https://ria.ru/20220418/kontsert-1784071040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

омск, омская область, донбасс, общество, россия