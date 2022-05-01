https://ria.ru/20220501/finlyandiya-1786451353.html

Премьер Финляндии готова рассмотреть новые санкции ЕС против России

Премьер Финляндии готова рассмотреть новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 01.05.2022

Премьер Финляндии готова рассмотреть новые санкции ЕС против России

Премьер Финляндии Санна Марин в очередной раз высказалась за ужесточение антироссийских санкций и в поддержку Украины. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T14:37

2022-05-01T14:37

2022-05-01T14:37

владимир путин

россия

украина

финляндия

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мая - РИА Новости. Премьер Финляндии Санна Марин в очередной раз высказалась за ужесточение антироссийских санкций и в поддержку Украины."Финляндия готова помогать Украине столько, сколько ей нужно. Мы готовы принять еще больше беженцев c Украины в Финляндию. Мы также готовы к дальнейшему ужесточению санкций в отношении России. Мы предложим свою помощь в восстановлении страны... Украинцы могут нам доверять", - заявила она на партийном мероприятии Социал-демократической партии в городе Турку.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220501/sanktsii-1786434896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, финляндия, в мире