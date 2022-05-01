Премьер Финляндии готова рассмотреть новые санкции ЕС против России
Премьер Финляндии Марин готова рассмотреть новые санкции Евросоюза против России
Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 1 мая - РИА Новости. Премьер Финляндии Санна Марин в очередной раз высказалась за ужесточение антироссийских санкций и в поддержку Украины.
"Финляндия готова помогать Украине столько, сколько ей нужно. Мы готовы принять еще больше беженцев c Украины в Финляндию. Мы также готовы к дальнейшему ужесточению санкций в отношении России. Мы предложим свою помощь в восстановлении страны... Украинцы могут нам доверять", - заявила она на партийном мероприятии Социал-демократической партии в городе Турку.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.