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Премьер Финляндии готова рассмотреть новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 01.05.2022
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Премьер Финляндии готова рассмотреть новые санкции ЕС против России
Премьер Финляндии готова рассмотреть новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 01.05.2022
Премьер Финляндии готова рассмотреть новые санкции ЕС против России
Премьер Финляндии Санна Марин в очередной раз высказалась за ужесточение антироссийских санкций и в поддержку Украины. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T14:37
2022-05-01T14:37
владимир путин
россия
украина
финляндия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мая - РИА Новости. Премьер Финляндии Санна Марин в очередной раз высказалась за ужесточение антироссийских санкций и в поддержку Украины."Финляндия готова помогать Украине столько, сколько ей нужно. Мы готовы принять еще больше беженцев c Украины в Финляндию. Мы также готовы к дальнейшему ужесточению санкций в отношении России. Мы предложим свою помощь в восстановлении страны... Украинцы могут нам доверять", - заявила она на партийном мероприятии Социал-демократической партии в городе Турку.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220501/sanktsii-1786434896.html
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владимир путин, россия, украина, финляндия, в мире
14:37 01.05.2022
 
Премьер Финляндии готова рассмотреть новые санкции ЕС против России

Премьер Финляндии Марин готова рассмотреть новые санкции Евросоюза против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мая - РИА Новости. Премьер Финляндии Санна Марин в очередной раз высказалась за ужесточение антироссийских санкций и в поддержку Украины.
"Финляндия готова помогать Украине столько, сколько ей нужно. Мы готовы принять еще больше беженцев c Украины в Финляндию. Мы также готовы к дальнейшему ужесточению санкций в отношении России. Мы предложим свою помощь в восстановлении страны... Украинцы могут нам доверять", - заявила она на партийном мероприятии Социал-демократической партии в городе Турку.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 11:45
Глава МИД Германии назвала условие для отмены антироссийских санкций
 
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