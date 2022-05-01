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Киев заявил о сотнях гражданских, оставшихся на "Азовстали" - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786492687.html
Киев заявил о сотнях гражданских, оставшихся на "Азовстали"
Киев заявил о сотнях гражданских, оставшихся на "Азовстали" - РИА Новости, 01.05.2022
Киев заявил о сотнях гражданских, оставшихся на "Азовстали"
Командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Денис Шлега заявил, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще остаются несколько сотен мирных... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T21:02
2022-05-01T21:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
украина
азовсталь
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Денис Шлега заявил, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще остаются несколько сотен мирных жителей.В то же время люди, освобожденные с завода, утверждают, что украинские боевики запугивали мирных жителей, чтобы они не покидали территорию предприятия, и что там еще могут оставаться около 300 человек."По нашим подсчётам, ещё несколько сотен гражданских находится в бункерах "Азовстали" и около 20 маленьких детей. Сколько нужно ещё таких попыток (эвакуации - ред.) - это два или один заход", - сказал Шлега в эфире украинского телеканала "Рада".Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими нацистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь. Владимир Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских лиц с "Азовстали".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир зеленский, украина, азовсталь
21:02 01.05.2022 (обновлено: 21:26 01.05.2022)
 
Киев заявил о сотнях гражданских, оставшихся на "Азовстали"

Киев заявил, что на "Азовстали" в Мариуполе еще остаются несколько сотен мирных жителей

© РИА Новости / Алексей КуденкоМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Мариуполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Денис Шлега заявил, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще остаются несколько сотен мирных жителей.
В то же время люди, освобожденные с завода, утверждают, что украинские боевики запугивали мирных жителей, чтобы они не покидали территорию предприятия, и что там еще могут оставаться около 300 человек.
"По нашим подсчётам, ещё несколько сотен гражданских находится в бункерах "Азовстали" и около 20 маленьких детей. Сколько нужно ещё таких попыток (эвакуации - ред.) - это два или один заход", - сказал Шлега в эфире украинского телеканала "Рада".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими нацистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь. Владимир Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских лиц с "Азовстали".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мирные жители из района Азовстали прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 19:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МККК через четыре часа подтвердил эвакуацию мирных жителей из Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаАзовсталь
 
 
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