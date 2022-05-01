https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786482067.html

На "Азовстали" находится генерал из наемников, сообщила сотрудница завода

На "Азовстали" находится генерал из наемников, сообщила сотрудница завода - РИА Новости, 02.05.2022

На "Азовстали" находится генерал из наемников, сообщила сотрудница завода

Украинские военные говорили, что на заводе "Азовсталь" находится генерал из числа наемников, который на связи с Владимиром Зеленским, заявила журналистам... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-01T19:10

2022-05-01T19:10

2022-05-02T03:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

международный комитет красного креста (мккк)

оон

игорь конашенков

азовсталь

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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 1 мая - РИА Новости. Украинские военные говорили, что на заводе "Азовсталь" находится генерал из числа наемников, который на связи с Владимиром Зеленским, заявила журналистам сотрудница "Азовстали" Наталья Усманова, вывезенная во время эвакуации с завода в воскресенье."Военные приходили и говорили, что "у нас там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он "азовец", он вроде бы как из наемников и он лично на связи с Зеленским", - сказала Усманова.Три автобуса с беженцами вывезли с территории "Азовстали" и прилегающих к комбинату кварталов 40 человек: 18 мужчин, 14 женщин, восемь детей. Ещё 46 человек накануне вышли самостоятельно с прилегающих к заводу территорий.Всех эвакуированных разместили в палаточном лагере в селе Безыменное, за эвакуацией наблюдали сотрудники МККК и ООН.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.

https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786478443.html

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донецкая народная республика

азовсталь

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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк), оон, игорь конашенков, азовсталь