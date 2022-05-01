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На "Азовстали" находится генерал из наемников, сообщила сотрудница завода - РИА Новости, 02.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786482067.html
На "Азовстали" находится генерал из наемников, сообщила сотрудница завода
На "Азовстали" находится генерал из наемников, сообщила сотрудница завода - РИА Новости, 02.05.2022
На "Азовстали" находится генерал из наемников, сообщила сотрудница завода
Украинские военные говорили, что на заводе "Азовсталь" находится генерал из числа наемников, который на связи с Владимиром Зеленским, заявила журналистам... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-01T19:10
2022-05-02T03:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
международный комитет красного креста (мккк)
оон
игорь конашенков
азовсталь
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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 1 мая - РИА Новости. Украинские военные говорили, что на заводе "Азовсталь" находится генерал из числа наемников, который на связи с Владимиром Зеленским, заявила журналистам сотрудница "Азовстали" Наталья Усманова, вывезенная во время эвакуации с завода в воскресенье."Военные приходили и говорили, что "у нас там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он "азовец", он вроде бы как из наемников и он лично на связи с Зеленским", - сказала Усманова.Три автобуса с беженцами вывезли с территории "Азовстали" и прилегающих к комбинату кварталов 40 человек: 18 мужчин, 14 женщин, восемь детей. Ещё 46 человек накануне вышли самостоятельно с прилегающих к заводу территорий.Всех эвакуированных разместили в палаточном лагере в селе Безыменное, за эвакуацией наблюдали сотрудники МККК и ООН.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк), оон, игорь конашенков, азовсталь
19:10 01.05.2022 (обновлено: 03:52 02.05.2022)
 
На "Азовстали" находится генерал из наемников, сообщила сотрудница завода

Сотрудница "Азовстали" Усманова заявила о нахождении на заводе генерала из числа наемников

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 1 мая - РИА Новости. Украинские военные говорили, что на заводе "Азовсталь" находится генерал из числа наемников, который на связи с Владимиром Зеленским, заявила журналистам сотрудница "Азовстали" Наталья Усманова, вывезенная во время эвакуации с завода в воскресенье.
"Военные приходили и говорили, что "у нас там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он "азовец", он вроде бы как из наемников и он лично на связи с Зеленским", - сказала Усманова.
Три автобуса с беженцами вывезли с территории "Азовстали" и прилегающих к комбинату кварталов 40 человек: 18 мужчин, 14 женщин, восемь детей. Ещё 46 человек накануне вышли самостоятельно с прилегающих к заводу территорий.
Всех эвакуированных разместили в палаточном лагере в селе Безыменное, за эвакуацией наблюдали сотрудники МККК и ООН.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем.
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.
Мирные жители из района Азовстали прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 18:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООНИгорь КонашенковАзовсталь
 
 
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