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Вышедшие с прилегающих к "Азовстали" территорий решают, куда ехать - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786481215.html
Вышедшие с прилегающих к "Азовстали" территорий решают, куда ехать
Вышедшие с прилегающих к "Азовстали" территорий решают, куда ехать - РИА Новости, 01.05.2022
Вышедшие с прилегающих к "Азовстали" территорий решают, куда ехать
Люди, эвакуированные с завода "Азовсталь" и из близлежащих кварталов в Мариуполе, сами решают, куда им ехать дальше из временного лагеря в селе Безыменное в... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T18:57
2022-05-01T18:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
россия
украина
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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 1 мая - РИА Новости. Люди, эвакуированные с завода "Азовсталь" и из близлежащих кварталов в Мариуполе, сами решают, куда им ехать дальше из временного лагеря в селе Безыменное в ДНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Женщины и дети размещаются в автобусах, подготовленных для перевозки в Россию или подконтрольное Киеву Запорожье. Всех прибывших спрашивают в присутствии представителей ООН и сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) об их личном выборе места дальнейшего передвижения.Мужчин при этом проверяют более тщательно на участие в неонацистских формированиях, уточняет корреспондент РИА Новости.Как сообщали в Минобороны РФ, с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими нацистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20220501/mariupol-1786472263.html
мариуполь
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия, украина
18:57 01.05.2022 (обновлено: 18:58 01.05.2022)
 
Вышедшие с прилегающих к "Азовстали" территорий решают, куда ехать

Вышедшие с прилегающих к "Азовстали" территорий решают, ехать в Россию или на Украину

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие возле автобуса с мирными жителями из района "Азовстали" в селе Безыменное
Военнослужащие возле автобуса с мирными жителями из района Азовстали в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие возле автобуса с мирными жителями из района "Азовстали" в селе Безыменное . Архивное фото
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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 1 мая - РИА Новости. Люди, эвакуированные с завода "Азовсталь" и из близлежащих кварталов в Мариуполе, сами решают, куда им ехать дальше из временного лагеря в селе Безыменное в ДНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Женщины и дети размещаются в автобусах, подготовленных для перевозки в Россию или подконтрольное Киеву Запорожье. Всех прибывших спрашивают в присутствии представителей ООН и сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) об их личном выборе места дальнейшего передвижения.
Мужчин при этом проверяют более тщательно на участие в неонацистских формированиях, уточняет корреспондент РИА Новости.
Как сообщали в Минобороны РФ, с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими нацистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.
Автобусы, на которых мирные жители из района Азовстали прибыли в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 17:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали"
 
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