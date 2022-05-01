https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786481215.html
Вышедшие с прилегающих к "Азовстали" территорий решают, куда ехать
Вышедшие с прилегающих к "Азовстали" территорий решают, куда ехать - РИА Новости, 01.05.2022
Вышедшие с прилегающих к "Азовстали" территорий решают, куда ехать
Люди, эвакуированные с завода "Азовсталь" и из близлежащих кварталов в Мариуполе, сами решают, куда им ехать дальше из временного лагеря в селе Безыменное в... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T18:57
2022-05-01T18:57
2022-05-01T18:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 1 мая - РИА Новости. Люди, эвакуированные с завода "Азовсталь" и из близлежащих кварталов в Мариуполе, сами решают, куда им ехать дальше из временного лагеря в селе Безыменное в ДНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Женщины и дети размещаются в автобусах, подготовленных для перевозки в Россию или подконтрольное Киеву Запорожье. Всех прибывших спрашивают в присутствии представителей ООН и сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) об их личном выборе места дальнейшего передвижения.Мужчин при этом проверяют более тщательно на участие в неонацистских формированиях, уточняет корреспондент РИА Новости.Как сообщали в Минобороны РФ, с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими нацистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20220501/mariupol-1786472263.html
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия, украина
18:57 01.05.2022 (обновлено: 18:58 01.05.2022)
Вышедшие с прилегающих к "Азовстали" территорий решают, куда ехать
Вышедшие с прилегающих к "Азовстали" территорий решают, ехать в Россию или на Украину