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Из Мариуполя за сутки эвакуировали почти 280 человек - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786422455.html
Из Мариуполя за сутки эвакуировали почти 280 человек
Из Мариуполя за сутки эвакуировали почти 280 человек - РИА Новости, 01.05.2022
Из Мариуполя за сутки эвакуировали почти 280 человек
Почти 280 человек эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев, сообщает штаб территориальной РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T09:31
2022-05-01T09:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
мариуполь
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Почти 280 человек эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 30 апреля до 8.00 1 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 277 человек, включая 35 детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 26 213 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
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мариуполь
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в мире, игорь конашенков, мариуполь, донецкая народная республика, россия
09:31 01.05.2022
 
Из Мариуполя за сутки эвакуировали почти 280 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали почти 280 человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Мариуполе
Люди на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Почти 280 человек эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 8.00 30 апреля до 8.00 1 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 277 человек, включая 35 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 26 213 человек.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Мальчик катается на велосипеде на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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