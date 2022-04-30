Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре заявили, что турецкий штурмовик будет лучше американского F-35 - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/shturmovik-1786375604.html
В Анкаре заявили, что турецкий штурмовик будет лучше американского F-35
В Анкаре заявили, что турецкий штурмовик будет лучше американского F-35 - РИА Новости, 30.04.2022
В Анкаре заявили, что турецкий штурмовик будет лучше американского F-35
Первый полет штурмовика HÜRJET турецкого производства планируется в 2023 году, некоторые из его технологий более продвинутые, чем у американских F-35, заявил... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T19:03
2022-04-30T19:03
в мире
сша
турция
анкара (провинция)
f-35
с-400 «триумф»
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102659/60/1026596040_0:239:3185:2030_1920x0_80_0_0_e3885588725c3553d1b1020ec768a88d.jpg
АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Первый полет штурмовика HÜRJET турецкого производства планируется в 2023 году, некоторые из его технологий более продвинутые, чем у американских F-35, заявил замглавы Управления оборонной промышленности Сердар Демирель."Наш штурмовик HÜRJET, совершит свой первый полет в следующем году. Наш первый истребитель имеет более совершенные характеристики, чем F-35. В настоящее время мы являемся одной из 15 стран, которые могут построить свой собственный корабль. Мы одна из ограниченного числа стран, которые могут сделать свои собственные ракеты, мы являемся мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов", - приводит слова Демиреля газета Star.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
https://ria.ru/20220426/turtsiya-1785639337.html
сша
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102659/60/1026596040_161:0:3184:2267_1920x0_80_0_0_df25b7224594e8fe6be1bb872268fda0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, турция, анкара (провинция), f-35, с-400 «триумф», f-16
19:03 30.04.2022
 
В Анкаре заявили, что турецкий штурмовик будет лучше американского F-35

В Анкаре заявили, что турецкий штурмовик HÜRJET будет лучше американского F-35

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкий военный на фоне флага. Архивное фото
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Первый полет штурмовика HÜRJET турецкого производства планируется в 2023 году, некоторые из его технологий более продвинутые, чем у американских F-35, заявил замглавы Управления оборонной промышленности Сердар Демирель.
"Наш штурмовик HÜRJET, совершит свой первый полет в следующем году. Наш первый истребитель имеет более совершенные характеристики, чем F-35. В настоящее время мы являемся одной из 15 стран, которые могут построить свой собственный корабль. Мы одна из ограниченного числа стран, которые могут сделать свои собственные ракеты, мы являемся мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов", - приводит слова Демиреля газета Star.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 22:49
Турция обсуждает закупку второй партии российских C-400
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
 
В миреСШАТурцияАнкара (провинция)F-35С-400 «Триумф»F-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала