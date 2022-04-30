https://ria.ru/20220430/shturmovik-1786375604.html

В Анкаре заявили, что турецкий штурмовик будет лучше американского F-35

В Анкаре заявили, что турецкий штурмовик будет лучше американского F-35 - РИА Новости, 30.04.2022

В Анкаре заявили, что турецкий штурмовик будет лучше американского F-35

Первый полет штурмовика HÜRJET турецкого производства планируется в 2023 году, некоторые из его технологий более продвинутые, чем у американских F-35, заявил... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T19:03

2022-04-30T19:03

2022-04-30T19:03

в мире

сша

турция

анкара (провинция)

f-35

с-400 «триумф»

f-16

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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Первый полет штурмовика HÜRJET турецкого производства планируется в 2023 году, некоторые из его технологий более продвинутые, чем у американских F-35, заявил замглавы Управления оборонной промышленности Сердар Демирель."Наш штурмовик HÜRJET, совершит свой первый полет в следующем году. Наш первый истребитель имеет более совершенные характеристики, чем F-35. В настоящее время мы являемся одной из 15 стран, которые могут построить свой собственный корабль. Мы одна из ограниченного числа стран, которые могут сделать свои собственные ракеты, мы являемся мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов", - приводит слова Демиреля газета Star.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".

https://ria.ru/20220426/turtsiya-1785639337.html

сша

турция

анкара (провинция)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, турция, анкара (провинция), f-35, с-400 «триумф», f-16