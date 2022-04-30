В Анкаре заявили, что турецкий штурмовик будет лучше американского F-35
В Анкаре заявили, что турецкий штурмовик HÜRJET будет лучше американского F-35
© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкий военный на фоне флага. Архивное фото
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото. Архивное фото
АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Первый полет штурмовика HÜRJET турецкого производства планируется в 2023 году, некоторые из его технологий более продвинутые, чем у американских F-35, заявил замглавы Управления оборонной промышленности Сердар Демирель.
"Наш штурмовик HÜRJET, совершит свой первый полет в следующем году. Наш первый истребитель имеет более совершенные характеристики, чем F-35. В настоящее время мы являемся одной из 15 стран, которые могут построить свой собственный корабль. Мы одна из ограниченного числа стран, которые могут сделать свои собственные ракеты, мы являемся мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов", - приводит слова Демиреля газета Star.
26 апреля, 22:49Турция обсуждает закупку второй партии российских C-400
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".