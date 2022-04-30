https://ria.ru/20220430/samoupravlenie-1786378930.html

Российскую модель местного самоуправления опробуют в ЛНР, заявили в Госдуме

Российскую модель местного самоуправления опробуют в ЛНР, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.04.2022

Российскую модель местного самоуправления опробуют в ЛНР, заявили в Госдуме

Модель организации муниципального управления, которая применяется в России, планируют опробовать в городах ЛНР, в республике есть запрос на обмен опытом с... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T19:26

2022-04-30T19:26

2022-04-30T19:31

луганская народная республика

лнр

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Модель организации муниципального управления, которая применяется в России, планируют опробовать в городах ЛНР, в республике есть запрос на обмен опытом с российскими политиками, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин после встречи с коллегами из ЛНР."В Луганской Народной Республике есть огромный запрос на обмен опытом с нашими российскими политиками. В планах рассказать, как выстроена муниципальная система самоуправления в России. В перспективе она может быть применена в городах ЛНР", - сказал Гарин.По словам Гарина, совместно с коллегами из ЛНР было рассмотрено внесение поправок в закон республики "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".Гарин добавил, что была проведена встреча с коллегами из ЛНР, в ходе которой обсуждались перспективы восстановления железнодорожного сообщения и развитие логистики между коммерческими предприятиями.

https://ria.ru/20220429/zamorozka-1786275242.html

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луганская народная республика, лнр