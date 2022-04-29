https://ria.ru/20220429/yazyk-1786265818.html

Глава администрации: в Херсонской области будут использовать два языка

Глава администрации: в Херсонской области будут использовать два языка - РИА Новости, 29.04.2022

Глава администрации: в Херсонской области будут использовать два языка

В Херсонской области будут использоваться два языка - русский и украинский, заявил глава администрации Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:50

2022-04-29T21:50

2022-04-29T22:40

обострение ситуации в днр и лнр

херсонская область

ситуация в днр и лнр

владимир сальдо

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ХЕРСОН, 29 апр - РИА Новости. В Херсонской области будут использоваться два языка - русский и украинский, заявил глава администрации Владимир Сальдо."Знаете, в советское время эта система была уже отлажена. То есть были школы с русским языком обучения, были школы с украинским языком обучения, и в общем-то это не мешало абсолютно в жизни людей, и не было так называемого языкового вопроса", - сказал он на первом брифинге.Сальдо отметил, что "преимущество нашей территории было в том, что все знали абсолютно два языка"."Поэтому я думаю, такой же принцип будет применен и у нас, потому что у нас многонациональное население, и на разных языках - кто хочет, на том языке и будет получать образование", - сказал глава администрации.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220429/khersontsy-1786248418.html

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херсонская область , ситуация в днр и лнр, владимир сальдо