Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили более 300 украинских установок РСЗО - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/ustanovki-1786088327.html
Российские военные уничтожили более 300 украинских установок РСЗО
Российские военные уничтожили более 300 украинских установок РСЗО - РИА Новости, 29.04.2022
Российские военные уничтожили более 300 украинских установок РСЗО
Уже свыше 300 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:50
2022-04-29T10:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392503_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_536ba1b92fc1e44bafd6f39f43677978.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уже свыше 300 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России&nbsp; генерал-майор Игорь Конашенков"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппаратов, 278 зенитных ракетных комплексов, 2 638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1 175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 467 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в пятницу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392503_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_4ae09267c00c92714a60e524a5c6b659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:50 29.04.2022
 
Российские военные уничтожили более 300 украинских установок РСЗО

Минобороны: российские военные уничтожили более 300 украинских установок РСЗО

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уже свыше 300 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России  генерал-майор Игорь Конашенков
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппаратов, 278 зенитных ракетных комплексов, 2 638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1 175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 467 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в пятницу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.04.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала