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Российские военные уничтожили более 300 украинских установок РСЗО

Российские военные уничтожили более 300 украинских установок РСЗО - РИА Новости, 29.04.2022

Российские военные уничтожили более 300 украинских установок РСЗО

Уже свыше 300 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:50

2022-04-29T10:50

2022-04-29T10:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уже свыше 300 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппаратов, 278 зенитных ракетных комплексов, 2 638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1 175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 467 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в пятницу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков