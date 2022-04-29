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Суд в Москве заочно арестовал офицера ВСУ за удар по Краматорску - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/sud-1786105540.html
Суд в Москве заочно арестовал офицера ВСУ за удар по Краматорску
Суд в Москве заочно арестовал офицера ВСУ за удар по Краматорску - РИА Новости, 29.04.2022
Суд в Москве заочно арестовал офицера ВСУ за удар по Краматорску
Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 19-й отдельной ракетной бригады украинских войск полковника Федора Ярошевича по факту удара по Краматорску,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:02
2022-04-29T12:02
обострение ситуации в днр и лнр
денис пушилин
краматорск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 19-й отдельной ракетной бригады украинских войск полковника Федора Ярошевича по факту удара по Краматорску, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Ярошевичу избрана мера пресечения на срок 2 месяца с момента экстрадиции или с момента задержания на территории РФ", - рассказал собеседник агентства.Мужчине вменяется нарушение статьи УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения.Было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных командиров и должностных лиц Минобороны Украины, с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" с кассетным зарядом произведя прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала Краматорска.Командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Ярошевич, следствие устанавливает других причастных лиц.При этом украинская сторона распространила заведомо ложные сведения, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
https://ria.ru/20220419/ubiystva-1784304162.html
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краматорск
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денис пушилин, краматорск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
12:02 29.04.2022
 
Суд в Москве заочно арестовал офицера ВСУ за удар по Краматорску

Суд в Москве заочно арестовал украинского комбрига Ярошевича за удар по Краматорску

© AP Photo / Andriy AndriyenkoОбломки ракеты "Точка-У" возле вокзала в Краматорске
Обломки ракеты Точка-У возле вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Обломки ракеты "Точка-У" возле вокзала в Краматорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 19-й отдельной ракетной бригады украинских войск полковника Федора Ярошевича по факту удара по Краматорску, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Ярошевичу избрана мера пресечения на срок 2 месяца с момента экстрадиции или с момента задержания на территории РФ", - рассказал собеседник агентства.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 14:33
СК расследует убийства мирных жителей Краматорска украинскими боевиками
Мужчине вменяется нарушение статьи УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения.
Было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных командиров и должностных лиц Минобороны Украины, с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" с кассетным зарядом произведя прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала Краматорска.
Командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Ярошевич, следствие устанавливает других причастных лиц.
При этом украинская сторона распространила заведомо ложные сведения, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
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11 апреля, 14:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДенис ПушилинКраматорскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
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