Суд в Москве заочно арестовал офицера ВСУ за удар по Краматорску
Суд в Москве заочно арестовал украинского комбрига Ярошевича за удар по Краматорску
© AP Photo / Andriy AndriyenkoОбломки ракеты "Точка-У" возле вокзала в Краматорске
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Обломки ракеты "Точка-У" возле вокзала в Краматорске. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 19-й отдельной ракетной бригады украинских войск полковника Федора Ярошевича по факту удара по Краматорску, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Ярошевичу избрана мера пресечения на срок 2 месяца с момента экстрадиции или с момента задержания на территории РФ", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине вменяется нарушение статьи УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения.
Было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных командиров и должностных лиц Минобороны Украины, с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" с кассетным зарядом произведя прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала Краматорска.
Командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Ярошевич, следствие устанавливает других причастных лиц.
При этом украинская сторона распространила заведомо ложные сведения, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).