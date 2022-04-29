12:41 29.04.2022 (обновлено: 18:44 29.04.2022)
Житель Рубежного рассказал о "целых кладбищах" во дворах домов
Житель Рубежного рассказал, как погибших хоронили прямо во дворах из-за обстрелов
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 29 апр — РИА Новости. Во дворах жилых домов в городе Рубежное, освобожденном силами Луганской Народной Республики, "целые кладбища", мирных жителей не смогли похоронить из-за активных обстрелов со стороны украинских войск, рассказал журналистам местный житель Роман.
Двадцать пятого апреля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном освобождении Рубежного.
"Вот это у нас на детской площадке кладбище. <...> Это Украина. Так что Украине большой привет за уничтожение своих граждан. Вот это граждане Украины лежат", — рассказал Роман. Он уточнил, что из-за массированных обстрелов похоронить людей на кладбищах не было возможности. По словам Романа, в его дворе похоронены как погибшие при обстрелах, так и умершие из-за болезней.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины. По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД России Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны России, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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