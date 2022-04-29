https://ria.ru/20220429/reysy-1786104067.html
Авиакомпания Corendon Airlines запустила рейсы между Антальей и Москвой
Авиакомпания Corendon Airlines запустила рейсы между Антальей и Москвой - РИА Новости, 29.04.2022
Авиакомпания Corendon Airlines запустила рейсы между Антальей и Москвой
Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запустила рейсы между Антальей и Москвой, сообщает аэропорт Шереметьево. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:04
2022-04-29T15:04
2022-04-29T15:05
туризм
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анталья (провинция)
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москва
новости - туризм
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запустила рейсы между Антальей и Москвой, сообщает аэропорт Шереметьево."С 29 апреля 2022 года Corendon Airlines начала летать по маршруту Анталья–Москва ("Шереметьево")–Анталья", — уточняют в пресс-службе.Рейсы авиакомпании будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям на лайнерах Boeing 737-800. Уточняется, что пассажиры авиакомпании будут обслуживаться в терминале С.
https://ria.ru/20220429/sochi-1786086353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), анталья (провинция), boeing 737-800, москва, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры
15:04 29.04.2022 (обновлено: 15:05 29.04.2022)
Авиакомпания Corendon Airlines запустила рейсы между Антальей и Москвой
Турецкий перевозчик Corendon Airlines запустил рейсы между Антальей и Москвой с 29 апреля
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запустила рейсы между Антальей и Москвой, сообщает аэропорт Шереметьево.
"С 29 апреля 2022 года Corendon Airlines начала летать по маршруту Анталья–Москва ("Шереметьево")–Анталья", — уточняют в пресс-службе.
Рейсы авиакомпании будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям на лайнерах Boeing 737-800.
Уточняется, что пассажиры авиакомпании будут обслуживаться в терминале С.