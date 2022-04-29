https://ria.ru/20220429/reysy-1786104067.html

Авиакомпания Corendon Airlines запустила рейсы между Антальей и Москвой

Авиакомпания Corendon Airlines запустила рейсы между Антальей и Москвой - РИА Новости, 29.04.2022

Авиакомпания Corendon Airlines запустила рейсы между Антальей и Москвой

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запустила рейсы между Антальей и Москвой, сообщает аэропорт Шереметьево. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:04

2022-04-29T15:04

2022-04-29T15:05

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запустила рейсы между Антальей и Москвой, сообщает аэропорт Шереметьево."С 29 апреля 2022 года Corendon Airlines начала летать по маршруту Анталья–Москва ("Шереметьево")–Анталья", — уточняют в пресс-службе.Рейсы авиакомпании будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям на лайнерах Boeing 737-800. Уточняется, что пассажиры авиакомпании будут обслуживаться в терминале С.

https://ria.ru/20220429/sochi-1786086353.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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