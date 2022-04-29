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Боевики "Айдара" занимались вымогательством и крышевали контрабандистов

Боевики "Айдара" занимались вымогательством и крышевали контрабандистов - РИА Новости, 29.04.2022

Боевики "Айдара" занимались вымогательством и крышевали контрабандистов

Боевики украинского нацбатальона "Айдар" занимались вымогательством, крышевали контрабандистов и убивали сослуживцев, рассказал РИА Новости бывший боец... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T05:02

2022-04-29T05:02

2022-04-29T09:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

батальон "айдар"

донбасс

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САМАРА, 29 апр - РИА Новости. Боевики украинского нацбатальона "Айдар" занимались вымогательством, крышевали контрабандистов и убивали сослуживцев, рассказал РИА Новости бывший боец подразделения Денис Сероус, осужденный в России за распространение наркотиков."Когда мы сами поехали на Лисичанск, подразделение Рубежа (позывной одного из командиров - ред.), ну там на Золотом они организовали дорогу в ЛНР. Ну, там контрабанда, наверно, продукты питания, сигареты. И за это крышевали их", - сказал он.От сослуживцев боевик слышал, что контрабандный канал между украинской территорией и ЛНР приносил "миллион в день". В какой именно валюте, Сероус не уточнил.Одним из источников дохода на этой трассе было вымогательство денег с водителей грузовиков. Если же водитель не хотел платить, то "разворачивали машину и в отстойник - до тех пор, пока он не заплатит". Могли и вовсе отобрать автомобиль.Подвергались рэкету и состоятельные предприниматели города Рубежное, который "защищал" "Айдар". "Вымогали некоторые суммы денег там у бизнесменов. Могли прийти домой, вымогали деньги и средства", - рассказал Сероус.Бывший боец также сообщил, что боевики "Айдара" могли в ходе ссоры убить сослуживца без каких-либо последствий."Один пошел с другим пиво попить, и один только вернулся. Его спрашивают: а где он? - "Да я ему горло перерезал, вон в камышах лежит". Пошли, посмотрели, действительно, лежит", - рассказал про один такой случай Сероус.По его данным, никакого наказания для убийцы не последовало. Через две-три недели Сероус видел его в городе Счастье, тот продолжал службу.Еще одно убийство, как утверждает Сероус, произошло в 2015 году, когда выяснилось, что боевик с позывным Авиатор должен был выступить в Киеве на суде против боевика по фамилии Радченко с позывным Рубеж — того обвиняли в незаконном хранении оружия. Тогда в ходе ссоры "айдаровцы" начали стрелять друг в друга, кто-то кинул гранату, в результате чего Авиатор погиб.По его словам, на место убийства приезжали сотрудники МВД, но серьезного расследования не было. Гибель боевика оформили как самоубийство.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/lnr-1781462654.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220402/soldat-1781460145.html

https://ria.ru/20220404/aydar-1781653017.html

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Украинский националист о преступлениях в батальоне "Айдар" Бойцы украинского нацбатальона "Айдар" могли в ссоре убить сослуживца без каких-либо последствий, подобные дела заминались, рассказал РИА Новости экс-боец батальона Денис Сероус, осужденный в России за распространение наркотиков. 2022-04-29T05:02 true PT1M37S

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в мире, украина, батальон "айдар", донбасс