https://ria.ru/20220429/predstavlenie-1786237600.html

Свыше 1,5 тысячи якутян участвовали в представлении к 100-летию ЯАССР

Свыше 1,5 тысячи якутян участвовали в представлении к 100-летию ЯАССР - РИА Новости, 29.04.2022

Свыше 1,5 тысячи якутян участвовали в представлении к 100-летию ЯАССР

Свыше 1,5 тысячи якутян участвовали в театрализованном представлении к 100-летию Якутской АССР, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T19:00

2022-04-29T19:00

2022-04-29T19:01

республика саха (якутия)

общество

айсен николаев

михаил николаев

константин косачев

россия

якутск

совет федерации рф

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ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи якутян участвовали в театрализованном представлении к 100-летию Якутской АССР, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Поэму-мистерию "И они продолжили творенье мира" об основных исторических этапах развития Якутии показали в пятницу в центре спортивной подготовки "Триумф" города Якутска. "Участие в постановке приняли все учреждения культуры столицы – это порядка 1750 артистов, музыкантов и творческих коллективов, среди которых студенты и школьники", - рассказали в пресс-службе.С праздником жителей республики поздравили глава региона Айсен Николаев, первый президент Якутии, государственный советник Михаил Николаев, а также заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев. Он передал поздравление от имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.Как отметил глава республики, жителям Якутии важно сохранить дружбу народов. "За многие века республика сплотила представителей более 130 народов. Уверен, наша многонациональная республика в новом веке своей истории, опираясь на наследие века прошедшего, будет ещё более сильной и более целеустремленной", – сказал он.Кульминацией мероприятия стала передача капсулы времени с посланием будущим поколениям. Глава региона вместе с представителями молодёжи всех 36 районов и городских округов республики заключили капсулу в замок.Ранее сообщалось о том, что жители Якутии в среду отмечают 100-летие со дня образования Якутской автономной советской социалистической республики.Президент России Владимир Путин поприветствовал жителей Якутии по случаю столетия образования республики и отметил ее роль в истории национально-государственного строительства России.

https://ria.ru/20220427/yaassr-1785733406.html

россия

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, айсен николаев, михаил николаев, константин косачев, россия, якутск, совет федерации рф