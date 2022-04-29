Рейтинг@Mail.ru
Свыше 1,5 тысячи якутян участвовали в представлении к 100-летию ЯАССР - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220429/predstavlenie-1786237600.html
Свыше 1,5 тысячи якутян участвовали в представлении к 100-летию ЯАССР
Свыше 1,5 тысячи якутян участвовали в представлении к 100-летию ЯАССР - РИА Новости, 29.04.2022
Свыше 1,5 тысячи якутян участвовали в представлении к 100-летию ЯАССР
Свыше 1,5 тысячи якутян участвовали в театрализованном представлении к 100-летию Якутской АССР, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T19:00
2022-04-29T19:01
республика саха (якутия)
общество
айсен николаев
михаил николаев
константин косачев
россия
якутск
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/14/1506541465_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_904b6c20a425b0868a5f33719843e84f.jpg
ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи якутян участвовали в театрализованном представлении к 100-летию Якутской АССР, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Поэму-мистерию "И они продолжили творенье мира" об основных исторических этапах развития Якутии показали в пятницу в центре спортивной подготовки "Триумф" города Якутска. "Участие в постановке приняли все учреждения культуры столицы – это порядка 1750 артистов, музыкантов и творческих коллективов, среди которых студенты и школьники", - рассказали в пресс-службе.С праздником жителей республики поздравили глава региона Айсен Николаев, первый президент Якутии, государственный советник Михаил Николаев, а также заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев. Он передал поздравление от имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.Как отметил глава республики, жителям Якутии важно сохранить дружбу народов. "За многие века республика сплотила представителей более 130 народов. Уверен, наша многонациональная республика в новом веке своей истории, опираясь на наследие века прошедшего, будет ещё более сильной и более целеустремленной", – сказал он.Кульминацией мероприятия стала передача капсулы времени с посланием будущим поколениям. Глава региона вместе с представителями молодёжи всех 36 районов и городских округов республики заключили капсулу в замок.Ранее сообщалось о том, что жители Якутии в среду отмечают 100-летие со дня образования Якутской автономной советской социалистической республики.Президент России Владимир Путин поприветствовал жителей Якутии по случаю столетия образования республики и отметил ее роль в истории национально-государственного строительства России.
https://ria.ru/20220427/yaassr-1785733406.html
россия
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/14/1506541465_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_d3fa4f1f4bbfbc76ef742f2c695fb280.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, айсен николаев, михаил николаев, константин косачев, россия, якутск, совет федерации рф
19:00 29.04.2022 (обновлено: 19:01 29.04.2022)
 
Свыше 1,5 тысячи якутян участвовали в представлении к 100-летию ЯАССР

Свыше 1,5 тысячи якутян участвовали в театрализованном представлении к 100-летию ЯАССР

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Панорама города Якутска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи якутян участвовали в театрализованном представлении к 100-летию Якутской АССР, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Поэму-мистерию "И они продолжили творенье мира" об основных исторических этапах развития Якутии показали в пятницу в центре спортивной подготовки "Триумф" города Якутска. "Участие в постановке приняли все учреждения культуры столицы – это порядка 1750 артистов, музыкантов и творческих коллективов, среди которых студенты и школьники", - рассказали в пресс-службе.
С праздником жителей республики поздравили глава региона Айсен Николаев, первый президент Якутии, государственный советник Михаил Николаев, а также заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев. Он передал поздравление от имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Как отметил глава республики, жителям Якутии важно сохранить дружбу народов. "За многие века республика сплотила представителей более 130 народов. Уверен, наша многонациональная республика в новом веке своей истории, опираясь на наследие века прошедшего, будет ещё более сильной и более целеустремленной", – сказал он.
Вид на Якутск сверху - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 13:36Республика Саха (Якутия)
Жители Якутии отмечают столетие образования ЯАССР
Кульминацией мероприятия стала передача капсулы времени с посланием будущим поколениям. Глава региона вместе с представителями молодёжи всех 36 районов и городских округов республики заключили капсулу в замок.
Ранее сообщалось о том, что жители Якутии в среду отмечают 100-летие со дня образования Якутской автономной советской социалистической республики.
Президент России Владимир Путин поприветствовал жителей Якутии по случаю столетия образования республики и отметил ее роль в истории национально-государственного строительства России.

Другие новости региона читайте здесь>>

 
Республика Саха (Якутия)ОбществоАйсен НиколаевМихаил НиколаевКонстантин КосачевРоссияЯкутскСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала